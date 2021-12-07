Göksu: İmamoğlu metro konusunda da samimiyetsiz!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesi vaatlerinden biri metro hatları iki katına çıkarmaktı. Göreve geldiği ilk günden bu yana ise İmamoğlu yeni hiçbir hat ve proje eklemediği gibi AK Parti döneminde başlatılan metro hatlarını kısmen devam ettirdi. İmamoğlu bunun için ise "İstanbul, dünyanın en önemli metro atılımlarından birini yapmaktayız" ifadelerini kullandı.



"İŞTE BUNUN ADI SAMİMİYETSİZLİKTİR, İKİ YÜZLÜLÜKTÜR"



İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ise İmamoğlu'nun metro konusunda samimiyetsizliğine dikkat çeken bir açıklamayı sosyal medyadan paylaştı. Göksu, "CHP'li İBB Başkanı her konuda olduğu gibi metro konusunda da samimiyetsiz. İBB'nin AK Parti döneminde yapılmak istenen metrolara o zaman İBB Meclis Üyesi olan sayın başkan ve CHP Grubu "RET" oyu vererek muhalefet ediyordu. İşte bunun adı samimiyetsizliktir, iki yüzlülüktür" dedi.

CHP GEÇMİŞTE İBB MECLİSİ'NDE METROLARA MUHALEFET ETTİ

Göksu şunları belirtti: "Metro çok önemli bir şey değil mi? Ama CHP henüz akl-ı selime yeni ulaşmış. Bugüne kadar bu kente metronun lazım olduğunu bilmiyormuş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bu meclise ne kadar metro geldiyse, okuyorum. CHP grubunun muhalefetiyle yapılan işaret oylama neticesinde raporun aynen oy çokluğuyla kabulüne karar verilmiştir. CHP'nin muhalefetiyle! Ney? Metrolar! Sayın Başkan sizde meclisteydiniz değil mi bunlar yapılırken, siz de CHP'nin üyesiydiniz değil mi? Peki orada madem bu metro bu kadar önemliydi, çıkıp da CHP grubuna niye demediniz "Ey grubum ne yapıyorsunuz, bu kente raylı sistem lazım" niye demediniz, niye demediniz? Rahmetli Demirel öyle derdi, dün dündür bugün bugündür!"