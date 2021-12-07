‘Halkı FETÖ’ye koşulsuz itaat eden pilotlar bombaladı’

17-25 Aralık darbe girişiminden sonra örgüte tavır koyduğu için TSK'dan tasfiye edildiğini savunan A.Ç., FETÖ'ye koşulsuz itaat eden subaylarla 15 Temmuz darbe girişiminin yapıldığını söyledi. A.Ç., Hava Kuvvetleri'nde bildiği tüm FETÖ'cülerin isimlerini verip, fotoğrafları üzerinden teşhis yaptı. Örgüte dahil olduğu için çok pişmanlık duyduğunu ifade eden A.Ç. "Hain bir yapılanma içinde olduklarını bilseydim içlerinde asla bulunmazdım" dedi. İtirafçı pilotun ifadeleri FETÖ'nün gizli yapılanmasını ve karanlık yüzünü bir kez daha tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında gözaltına alınan A.Ç. etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyip itirafçı oldu. İstanbul'da ortaokul yıllarında başlayan FETÖ macerasını tüm ayrıntılarıyla anlatan A.Ç. örgüt arkadaşlarını ve kendilerinden sorumlu mahrem imamların isimlerini verdi.

FETÖ'NÜN ALTIN NESLİ

FETÖ'nün öğrenci evinde ev abisinin yönlendirmesi ile askeri liseye hazırlandığını anlatan A.Ç. mahrem imamların kendilerine "Bu ülkeyi ve milleti sizin gibi altın nesiller kurtaracak" dediğini aktardı.

A.Ç., TSK'ya girdikten sonra kendisinden sorumlu FETÖ abileriyle önceden belirlenmiş yerde ve saatte buluştuğunu, gerek olduğunda ankesörlü telefonlardan arandığını, kendisine kod isim verildiğini, örgüt içinde gerçek ismini kullanmadığını anlattı.

GÜLEN'İN FETVASIYLA ALKOL ALDIK

Gizli görüşmelerinde Fetullah Gülen'in vaaz videolarını izlediklerini, örgütün Sızıntı isimli dergisini okuduklarını ve dini sohbetler yaptıklarını belirten A.Ç. "Atanmamız yapıldıktan sonra abimiz, 'Artık göreve başladınız, kendinizi gizlemek için her şeyi yapabilirsiniz. Gerektiğinde alkol alabilirsiniz, hatta alkol alıyormuş süsü vermek için kapının önüne boş şarap şişeleri koyabilirsiniz' dedi. Kesinlikle oruç tutmamamızı, hafta sonları gizlice tutabileceğimizi söyledi. Günah olan şeyi yapmamız istendiği için tepki gösterince fetvayı Fetullah Gülen'in verdiğini söyledi."

FİLONUN TÜM KOMUTANLARI FİŞLENDİ

2005 yılında örgüt abisinin dizüstü bilgisayarından Excel formatlı Malatya 171. Filo Komutanlığının isim listesini kendisine gösterip en üst komutandan en alttakine kadar yorum yapmasını istediğini anlatan FETÖ'cü pilot, "Uçuş okulunda da eğitim alan devre arkadaşlarımla ilgili isimler vererek alkol alıyor mu, kız arkadaşı var mı, ders çalışıyor mu gibi sorularla benden bilgi almaya çalışıyordu" dedi.

AKADEMİ SORULARINI VERDİLER

Örgüt abisinin Harp Akademileri sınav sorularını da kendisine verdiğini itiraf eden A.Ç. ABD'de 1,5 yıl uçuş eğitimi aldıktan sonra düşüncelerinin değiştiğini, ancak tehditlerden dolayı bir türlü örgütten ayrılamadığını öne sürdü.

FETÖ'cü olmayan bir kadınla evlendiği için sıkıntı yaşadığını savunan A.Ç. "Bizlerin özel ve gizli olduğumuzu, ileride yüksek tepelere geleceğimizi, dolayısıyla eşimizin de özel yetiştirilmiş olması gerektiğini söylediler" diye konuştu.

O PİLOTLARLA 15 TEMMUZ'A HAZIRLANDILAR

A.Ç. FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişimi sürecinde yaşadıklarını ise şöyle anlattı: "17 Aralık 2013'te görüşmemiz vardı. O gün sorumlu abim sabit hattan beni arayarak 'maç iptal' (görüşme iptal) dedi. Evde televizyonu açtığımda 17-25 Aralık sürecinin yaşandığını gördüm ve benim dini bir cemaat olarak bildiğim, kendilerinin vatan millet uğruna çalıştıklarını söyleyen yapılanmanın dinle alakalarının olmadığını, tamamen çıkar ve menfaatleri uğruna ihanet içinde olduklarını gördüm. İçinde bulunduğum yapının ne kadar tehlikeli bir yapı olduğu kanısına vardım. O günden sonra tamamen ilişki ve irtibatımı kesme kararı aldım. Daha sonra sorumlu abim beni ankesörlü ve sabit hattan dört ya da beş kez aradı. Sadece birine cevap verdim ve bir daha beni aramamalarını, kendileriyle görüşmek istemediğimi söyledim. Sonraki günlerde inanılmaz bir şekilde benimle uğraşmaya başladılar. En son TSK'dan uydurma sağlık raporuyla ilişiğimi kestiler. Sivil hastanelere gittiğimde 'uçuş yapabilir' raporu verildi. Ben de sivil pilotluğa başladım. Kendilerine tam itaat edecek pilotlarla 15 Temmuz darbesine hazırlandılar. Bunların ne derece hain bir plan içinde olduklarını 15 Temmuz'da bir kez daha Türk milleti olarak gördük."