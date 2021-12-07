İYİ Parti’li başkan sağlık çalışanını tehdit etti

İYİ Parti Üsküdar
İlçe Başkanı Hasan Ofluoğlu
, annesiyle birlikte gittiği Haydarpaşa Numune Hastanesi
'nde olay çıkardı. Tahliller için yapılan kan alma işlemi sırasında görevli hemşire ile tartışan Ofluoğlu'nu çevredekiler sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Ofluoğlu, sağlık çalışanına "Beni dinliyor musun? Sen kiminle oynadığının farkında mısın? Sorarım sana o beyaz kodu" diyerek tehdit savurdu. Ofluoğlu, görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine suçu sağlık çalışanına atarak heşirenin kendisine, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" dediğini iddia etti.