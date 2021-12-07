MSB duyurdu! Şanlıurfa’da sınırdan Türkiye’ye girmek isteyen PKK’lı yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı: Şanlıurfa'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahsın PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.