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Giriş Tarihi: 7.12.2021 10:05

MSB duyurdu! Şanlıurfa'da sınırdan Türkiye'ye girmek isteyen PKK'lı yakalandı

DHA
MSB duyurdu! Şanlıurfa’da sınırdan Türkiye’ye girmek isteyen PKK’lı yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişinin yakalandığını duyurdu. Yakalanan şahsın PKK terör örgütü mensubu olduğu ortaya çıktı

Milli Savunma Bakanlığı: Şanlıurfa'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahsın PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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MSB duyurdu! Şanlıurfa'da sınırdan Türkiye'ye girmek isteyen PKK'lı yakalandı
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