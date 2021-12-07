Özel harekat polisleri yıl sonu tatbikatında güven verdi

Sığınağın bulunduğu alana yaya olarak giren özel harekat, roket ve lav atışları ile hedefi imha etti. Tatbikat sırasında sığınağın bulunduğu bölgeye helikopterden halatla takviye personel indirildi. Hedef bölge imha edildikten sonra Özel Harekat Timleri helikopterle tahliye edildi.