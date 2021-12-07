Özel tasarımlı zehir seraları

Özellikle gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirleri; uyuşturucu maddeleri imal etmek için günlük kiralık daireleri tercih ediyor. Onlar kaçıyor, Narkotik Masası Polisleri kovalıyor.

Zehir tacirleri; adresleri özel olarak tasarlıyor. Vantilatörler, ortam soğutucular, termometreler, led lambalar yerleştirdikleri kiralık dairelere ışıklandırma, soğutma ve havalandırma düzenekleri kuruyorlar. Hint Keneviri yetişmesi için ortam yaratıyorlar. Adresleri adeta uyuşturucu serasına dönüştürüyorlar. Yetiştirdikleri Hint Kenevirleri'nden de uyuşturucu imal ediyorlar.

ÇOK SAYIDA DÜZENEK BULUNDU

Uyuşturucu çeteleri ve satıcılarıyla mücadeleyi aralıksız operasyonlarla sürdüren İstanbul Narkotik Masası Polisleri; Bağcılar, Beylikdüzü, Pendik, Silivri ve Şile'de uyuşturucu madde yetiştirmek için özel olarak tasarlanmış ve adeta uyuşturucu serasına dönüştürülmüş 5 farklı adrese peş peşe operasyon düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan 10 kişi gözaltına alındı.

9'u tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. 5 adreste 202 kök Hint Keneviri ve bir kilo 400 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Adreslerde ayrıca 4 ruhsatsız silah, madde ögütücü, hassas terazi, dijital tartı, havalı tüfek, çok sayıda havalandırma düzeneği ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 12 bin 60 lira nakit para da bulundu.