Başkan
Erdoğan'ın geçen haftaki Siirt
programı kapsamında düzenlenen "Demokrasi Konuşmaları'nın katılımcıları arasında evlat nöbetindeki Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer
ve gazi Halit Şener
de vardı. Ayşegül Biçer programda söz alarak yaptığı konuşmada "PKK bitene kadar terörle mücadele edeceğim ve devletimin yanındayım. Hem PKK ile hem finansal kaynağı uyuşturucuyla mücadele edebilmemiz için tüm anneler birleşelim" dedi. Biçer'in bu sözleri üzerine Emine Erdoğan
, "Tüm annelerin sözcüsü oldunuz. Kendilerine güven getirdiniz" dedi.
BU HALİMLE BİLE GÖĞSÜMÜ SİPER EDERİM:
15 Temmuz gazisi Halit Şener'in "Bir daha darbe girişimlerinin tekrarlanmaması için tavsiyeleriniz nelerdir?" sorusuna Erdoğan, "Bundan sonraki süreçte biz birçok şeye hazırız. Bedelini ağır öderler" cevabını verdi. SABAH'a konuşan Halit Şener "Bu halimle bile tekrar sokağa çıkıp göğsüme siper ederim" dedi.
LEBLEBİ'Yİ SAHİPLENDİK
Siirt'teki programa Bitlis
'ten katılan Nisanur Karayağız
'ın "İstanbul
'daki evinizde hayvan besliyor musunuz?" sorusuna Emine Erdoğan, "Engelli olan 'Leblebi' isimli köpeği sahiplendik. Ankara'da bizimle beraber" yanıtını verdi.