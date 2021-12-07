Son dakika: Katar’da yoğun görüşme trafiği başlıyor! Başkan Erdoğan resmi törenle karşılandı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar'daki kritik görüşme trafiğine başlıyor. Erdoğan, Katar'ın Başkenti Doha'da kaldığı otelden ayrılarak görüşmenin gerçekleşeceği yere geçti. Katar Emiri El Sani, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı resmi törenle karşıladı. İki lider tören kıtasını selamladıktan sonra görüşmeleri gerçekleştirmek üzere içeri geçti.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Doha'da! Katar Emiri El Sani resmi törenle karşıladı

BAŞKAN ERDOĞAN KATAR'DA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün basın mensuplarının sorularını yanıtladıktan sonra Katar'a hareket etmişti. Erdoğan, dün geceyi Katar'ın Başkenti Doha'da geçirdikten sonra bugün yoğun görüşme trafiğine başladı.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Başkan Erdoğan, sabah saatlerinde kaldığı otelden ayrılarak görüşmenin gerçekleşeceği noktaya gitti. Erdoğan'ı, Katar Emiri El Sani karşıladı. İki lider resmi törene katıldıktan sonra, askerleri selamlayarak içeri girdi.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı.

BAŞBAŞA VE HEYETLER ARASI GÖRÜŞME GERÇEKLEŞECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri El Sani arasında bugün başbaşa ve heyetler arası görüşme gerçekleşecek. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel konular, askeri iş birliği ve ekonomik yatırımlar ile ticaret konuları ele alınacak.

İki lider Yüksek Strateji Komitesi 7.Toplantısına başkanlık edecek. Burada da önemli konular değerlendirilecek ve kararlar alınacak.