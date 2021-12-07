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Giriş Tarihi: 7.12.2021 09:06 Son Güncelleme: 7.12.2021 09:10

FETÖ’nün mahrem imamlarına 12 ilde operasyon

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
FETÖ’nün mahrem imamlarına 12 ilde operasyon

FETÖ’nün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu tespit edilen 2’si görevde, 1’i emekli, 4’ü ihraç subay, 28’i daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci ile 2’si ‘mahrem imam’ olmak üzere 37 şüpheli hakkında Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan 37 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin Ankara'da bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları belirlendi. 2'si görevde, 1'i emekli, 4'ü ihraç subay, 28'i daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci ile 2'si 'mahrem imam' olmak üzere toplam 37 şüpheli hakkında Ankara merkezli 12 gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.

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FETÖ’nün mahrem imamlarına 12 ilde operasyon
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