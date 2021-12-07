Son dakika: PKK’nın lojistik sorumlusuna 15 yıla kadar hapis istendi

Son dakika haberleri... İbrahim Parım, Irak'ın Suriye sınırında yer alan, PKK/KCK'nın kontrolündeki Sincar'da MİT'in operasyonuyla yakalanarak, 10 Şubat'ta Türkiye'ye getirildi. Parım, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Soruşturma aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek itirafçı olan Parım hakkında, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Parım, bir önceki duruşmada tahliye edildi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanması süren Parım, hakim karşısına çıktı. Son celse adli kontrol şartıyla tahliye edildiğini hatırlatan Parım, soruşturma aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için örgüte dair bildiklerini anlattığını, bu kapsamda lehinde olabilecek hükümlerin uygulanmasını talep etti. Sanık avukatının beyanının ardından savcı, esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. Savcı, İbrahim Parım'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, sanık ve avukatının mütalaaya karşı savunma hazırlaması için duruşmayı ertelendi.



