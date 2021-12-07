Söylemle icraat birbirini tutmuyor! Buca’da satış ve borçlanma gerginliği

AK Parti Grup Başkan Vekili Ekrem Gündoğdu bütçe görüşmeleri sırasında 'Gelirlerimiz giderlerimizi geçti' diye konuşma yapan Başkan Kılıç'a yüklendi. "Söylemler ve icraatlar birbirini tutmuyor." diyen Gündoğdu, "Burada bir ciddiyetsizlik var. 703 milyonluk bütçenin inandırıcılığı yok" dedi. Başkan Kılıç ise arsanın satılması gerektiğini yoksa durduğu yerde zarara uğrayacağını öne sürdü.

GELİRLERİMİZ GİDERLERİMİZİ GEÇTİ DEDİ AMA…

Buca Belediye Meclisinin Aralık ayı oturumuna Başkan Kılıç'ın arsa satışı ve 10 milyon liralık borçlanma talebi damga vurdu. Geçtiğimiz ay belediyenin 2022 yılı bütçesi görüşülürken 'Gelirlerimiz, giderlerimizi geçti' diyen Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'a AK Parti'den sert eleştiriler geldi. CHP'li Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın söylemi ile icraatlarının birbirine uyuşmadığını belirten AK Parti Grup Başkanvekili Ekrem Gündoğdu, "Geçtiğimiz ay belediyenin bütçesi görüşülürken mecliste '2022 yılı için 703 milyon liralık bütçe yaptık. İzmir'in en büyük bütçesi. Gelirlerimiz giderlerimizi geçti.' diye konuşma yaptınız. Söylemler ve icraatlar birbirini tutmuyor. Burada bir ciddiyetsizlik var. 703 milyonluk bütçenin inandırıcılığı yok. Söylemler tutmadığı için ret oyu kullanacağız" dedi.

YURT YAPALIM

Başkan Kılıç'ın mülkiyeti belediyeye ait OYAK Sitesinin altındaki ticaret imarlı arsayı satmak istemesi de mecliste gerginliğe neden oldu. AK Parti grubu satışa ilişkin belediyenin ilgili birim müdürünün meclise bilgi vermesini talep ederken Başkan Kılıç ise bunun mümkün olmadığını, onun yerine kendisinin meclise açıklamalarda bulunduğunu söyledi. AK Parti Meclis Üyesi Burçin Kevser Tourchian, satışı öngörülen arsanın değerleme raporu olmadan mecliste oylama yapılmasını etik açıdan doğru olmayacağını söyledi. Satışa ilişkin gündem maddesinin mecliste oylanmadan önce ihtisas komisyonlarına gitmesi gerektiğini savunan Tourchian; "Önerge mecliste oylanmadan önce ilgili ihtisas komisyonuna gitsin. Komisyon üyesi arkadaşlarımız konuyu incelesin. Satmak yerine neden kat karşılığı veremiyoruz? Burada bu konu bizi tatmin etmiyor. Satışa çıkarılan arsanın yanında bir üniversite var. Madem öyle satmak yerine bu arsaya öğrencilerimizin barınma ihtiyacını karşılamak için bir yurt yapalım. Aksi takdirde bu satış işlemi sonucu kamu zararı ve zimmet çıkar." şeklinde konuştu.

DURDUĞU YERDE ZARAR EDİYOR

Eleştirileri yanıtlayan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ise arsanın durduğu sürece zarar ettiğini öne sürdü. Tartışmaların ardından satış ve 10 milyon liralık borçlanma talebi Cumhur İttifakı meclis üyelerinin ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.