TBMM kürsüsünden ahlaksız hareket

TBMM
Genel Kurulu, 2022 bütçesinin tümü üzerindeki görüşmeler sırasında tarihinde hiç görmediği bir "terbiyesizlik" yaşadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, bürokrattan işadamına kadar herkesi tehdit etti. Hızını alamayan Kılıçdaroğlu, el hareketi de yaptı. Bütçe görüşmelerinin ilk gününde CHP adına kürsüye Kılıçdaroğlu çıktı. Kılıçdaroğlu daha ilk dakikadan itibaren ortamı provoke etmek için arka arkaya yalanlar, hakaretler ve tehditler savurmaya başladı. AK Parti
grubu, tüm bu iddialara karşın sakince konuşmayı dinledi. Ancak Kılıçdaroğlu'nun "Dolarla borçlandılarsa Amerika
'daki enflasyonu, euro'yla borçlandılarsa Avrupa Birliği
'ndeki enflasyonu da sırtımıza yıkıyorlar" derken bir el hareketi yaptı. Bu hareket Genel Kurul'da infiale neden oldu. AK Partililer, "Özür dile, kadın milletvekilleri var burada, ayıp değil mi" diye karşılık verip itirazlarını uzun süre devam ettirirken, Kılıçdaroğlu konuşmasını sürdürdü. Toplantıyı yöneten TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, oturduğu yerden böyle bir hareket yapılmışsa görme ihtimali bulunmadığını, görüntüleri izleyeceğini belirterek oturuma ara verdi. Şentop, grup başkanvekillerini de toplantıya çağırdı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel
, "Sayın Genel Başkanımız 'Borç sırtımıza yüklendi' derken, eliyle elinin sırtına vurarak anlamı güçlendirecek şekilde hareket etmiştir. Vücut dilinin, hiçbir gruba, kuruma, Meclis'e ve kişiye yönelik olmadığı, kürsü konuşmalarında kullandığı vücut dilinden bağımsız olmadığını ifade ederiz" sözleriyle rezaleti meşrulaştırmaya çalıştı. Bu arada Kılıçdaroğlu'na konuşması sırasında AK Parti sıralarından defalarca "Cumhurbaşkanlığına aday mısın" sorusu yöneltildi. Kılıçdaroğlu ise "Benim adaylığım niye seni bu kadar ilgilendiriyor ha?" karşılığını verdi.
GENEL AHLAK KURALLARINA AYKIRI
KILIÇDAROĞLU'NA tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal
, "Bir Meclis'te genel ahlak kurallarına aykırı olarak hareket etmiştir. İçtüzüğe göre, kaba ve yaralayıcı sözler sarf etmek yasak. Çocuklardan bahsediyor. Bizi izleyen hanımefendilerin, çocukların ve kendi adıma yapılan hareketten utandım. Kınama cezası verilmesini istiyoruz" dedi.