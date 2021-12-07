Türkiye’nin sağlam temellerine güveniyoruz

TÜRKİYE
-KATAR
Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısı dün dışişleri bakanları düzeyinde başladı. Mevlüt Çavuşoğlu
, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani
'yle başkent Doha
'da bir araya geldi. Heyetle ve baş başa yapılan görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısına Bakan Çavuşoğlu 'Türkiye ve Katar'la savunma, ekonomi, eğitim, kültür, sağlık gibi alanlarda işbirliğimiz derinleşti. İnsani yardımların Afganistan
'a ulaşması konusundaki duyarlılığımız da uluslararası topluma örnek olmalı" dedi. Katarlı Bakan Al Sani
ise "Biz çeşitlilik içeren Türk
ekonomisine güveniyoruz. Türk ekonomisi sağlam temeller üzerine kurulu. Bu da ekonominin içinde bulunduğu durumları aşabilmesini sağlıyor. Katar'ın Türkiye'de büyük yatırımları var ve bu yatırımlar verimli meyveler veriyor" dedi.