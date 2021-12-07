Volkan Demirel hakkında suç duyurusu! Sedat Peker Suç Örgütü davası mağduru Emrah Sarıtaş...

'Sedat Peker Suç Örgütü' davasının mağdurları arasında bulunan ve ünlü bir döner firmasının sahibi olan Emrah Sarıtaş ile Fenerbahçeli eski kaleci Volkan Demirel arasında ipler gerildi. Avukatı Hakan Tunçkol aracılığıyla soluğu savcılıkta alan Emrah Sarıtaş, eski kaleci hakkında söz konusu suç örgütüne yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.



YARDIM VE YATAKLIK İDDİASI



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilen suç duyurusu dilekçesinde şüpheli Volkan Demirel'in suç örgütüne üye olan ve açılan davadan dolayı şu an tutuklu yargılanan Eser Sarıtaş'a bilerek ve isteyerek yardımcı olduğu, örgütün 'yağma' ile elde ettiği malları sakladığı, örgütün üyesi olması şüphesiyle tutuklu olan Eser Sarıtaş'la birlikte hareket ettiği, birlikte şirket kurarak suç sonucu elde edilen malların aklanmasını sağladığı ve suç örgütünün faaliyetlerine katıldığı açıklandı.



1 PLAZA VE 2 ŞİRKET SAHİBİ



Şüpheli Volkan Demirel'in suç örgütü tarafından 'yağma' sonucu ele geçirilen bir binanın şu anki sahibi olduğunun iddia edildiği dilekçede, plazadaki 2 şirketin de sahibi olduğu ve aynı adreste tutuklanmadan önce Eser Sarıtaş'la birlikte çalıştığı belirtildi. Ayrıca dilekçede, Eser Sarıtaş'ın alınan ifadesinde kendi tavsiyesi üzerine Volkan Demirel'in bahsi geçen şirketleri yönettiğini ve kendisinin de arada Demirel'e yardım ettiğini söylediği kaydedildi.



TABLOLARI EVİNDE SAKLAMIŞ



Ayrıca dilekçede, sanıklarından Eser Sarıtaş'ın ifadesinde sanat eserlerini aldığını söylediği ve bir müştekinin de Volkan Demirel'in bu eserleri evinde sakladığını gördüğünü beyan ettiği, Demirel'e eserlerle alakalı soru sorulduğunda ise 'Bir arkadaşımın emaneti' şeklinde cevap verdiği anlatılırken bu tabloların ünlü döner firmasının içine boşaltılması sırasında alınan ve saklanan tablolar olma ihtimalinin olduğu kaydedildi. Volkan Demirel'in örgüt üyesi Eser Sarıtaş'la birlikte hareket ettiğinin vurgulandığı dilekçede Sedat Peker Suç Örgütü 'yağma' eylemleriyle mağdur Emrah Sarıtaş'a ait plazanın ele geçirildiği ve plazanın şu anki sahibinin Volkan Demirel olduğu ifade edildi.



KALECİNİN MAL VARLIĞINA TEDBİR VE HAKKINDA DAVA TALEBİ



Volkan Demirel'in suç örgütüyle birlikte hareket ederek 'yağma' sonucu elde edilmiş malları zanlıların bir kısmıyla birlikte işlettiği ve dolayısıyla suç faaliyetleri yönünden habersiz olmasının imkansız olduğunun bildirildiği dilekçede, Demirel hakkında MASAK raporu aldırılarak lojistik firmasının kurulması, bu firmanın muhasebe kayıtlarının incelenmesi ve mağdur Emrah Sarıtaş'ın hak kaybı yaşamaması için rapor çıkana kadar bu firmayla ilgili mal varlıklarına ilişkin tedbir kararı verilerek firmaya kayyum atanması talep edildi. Dilekçede aynı zamanda, Volkan Demirel'le sanık Eser Sarıtaş'ın HTS kayıtlarının istenerek bu kayıtlarla aralarındaki irtibatın tespit edilmesi ve Demirel hakkında iddianame düzenlenerek ana dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verilmesi talep edildi.