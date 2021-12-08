Haberler Gündem Haberleri 124 Kimin Numarasıdır? 124 Nolu Telefon Nerenin Numarası?
Giriş Tarihi: 8.12.2021 08:57 Son Güncelleme: 8.12.2021 08:57

124 Kimin Numarasıdır? 124 Nolu Telefon Nerenin Numarası?

124 Kimin Numarasıdır? 124 Nolu Telefon Nerenin Numarası?

Günümüzde artık hemen hemen her konuda bilgiye sahip olmak çok kolaylaştı. Artık bilgiler bir telefon, televizyon ve bilgisayar kadar uzağımızda diyebiliriz. Bilgi vermek ve vatandaşların ihtiyaçlarına yardımcı olabilmek için çağrı merkezleri hizmet vermektedir. Bu çağrı merkezleri numaralarından biri de 124'tür. Peki, 124 kimin numarasıdır?

Alo 124 diğer tüm çağrı merkezleri gibi vatandaşların sorunlarına ve sorularına çözüm bulma amacıyla oluşturulmuş bir çağrı merkezi numarasıdır? Peki, 124 kimin numarasıdır? Alo 124 neden aranır? İşte, tüm merak edilenler...

124 Nerenin Numarası?

124 Türkiye İstatistik Kurumu'na ait telefon numaralarından biridir. Hafta sonu ve resmi tatiller hariç saat 09.00 ile 18.00 arası çağrı merkezlerinde bulunan yetkililer aracılığı ile vatandaşlardan gelen tüm soru ve taleplere cevap vermektedir. Alo 124 çağrı merkezi aracılığıyla iletişime girebileceğiniz TÜİK'e yapılan tüm çalışmalar ve istatistikler hakkında soru sorabilirsiniz.

124 Nolu Telefon Neden Aranır?

  • Anket çalışmaları ile ilgili bilgileri öğrenmek
  • Merak edilen konular hakkında bilgi talebinde bulunmak
  • Şikayet ve öneride bulunmak vb. konular hakkında arayabilmektedir.
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124 Kimin Numarasıdır? 124 Nolu Telefon Nerenin Numarası?
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