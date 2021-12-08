16 yaşındaki engelli kıza cinsel istismarda bulunan şahsa dava

Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde oturan 26 yaşındaki zihinsel engelli Şirin Dilan E., 4 Ağustos'ta annesi ile evlerinin bahçesini yıkadıktan sonra kapının önündeki kedilerin su kabını değiştirmek için dışarı çıkmıştı. Şirin Dilan E. geri dönmeyince ailesi, aramaya başlamış ancak, çevrede bulamayınca polise kayıp ihbarında bulunmuştu.

Şirin Dilan E., telefon sinyalinden tespit edilerek, Etimesgut ilçesi Eryaman bölgesindeki parkta yürürken bulunmuştu. 16 saat sonra ulaşılan Şirin Dilan E., sağlık kontrolünden geçirilip, emniyetteki işlemlerinden sonra ailesine teslim edilmişti. Şirin Dilan E.'yi alıkoyduğu tespit edilen Muhammet B.E., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

32 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ayrımcılık ve Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, Adli Tıp Kurumu'ndan alınan rapor ve mağdurun Çocuk İzleme Merkezi'nde (ÇİM) alınan ifadesine yer verildi. Raporda Şirin Dilan E.'nin cinsel istismara uğradığının tespit edildiği belirtildi.



Muhammet B.E.'nin ise ifadesinde sosyal medyadan tanıştığı Şirin Dilan E.'yi bir süre sonra engellediği; ancak kızın başka bir hesap açarak kendisine ulaştığını, telefonunu vererek kendisiyle görüşmek istediğini söylediği yer aldı. Suçlamaları kabul etmeyen Muhammet B.E., kimseyi zorla alıkoymadığını ve cinsel istismarda bulunmadığını iddia etti.



İddianamede, alınan ifadeler ve alınan raporlar doğrultusunda Muhammet B.E.'nin 'Cinsel istismar' ve 'Kişiyi hürriyetinden alıkoymak' suçlarından 32 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. İddianame, Ankara 35'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı