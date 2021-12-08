90 850 nerenin kodu? 90 850 nerenin numarası?

Türkiye'de 0850 ve 444'lü numaralarla sık sık karşılaşmaktayız. Bu numaralar ile başlayan telefonlar kurumsal firmalara aittir. İşte, telefon kodları hakkında tüm detaylar…

90 850 Nerenin Numarası?

850 ile başlayan numaralar Türkiye'ye ait telefonlardır. 850 bir telefon kodudur. Bankalar, havayolu ve otobüs şirketleri, web siteleri ve özel şirketler gibi kurumsal firmaların numaralarında 850 nolu kodu görmek mümkündür. Kurumsal olmaları nedeniyle genellikle güvenli olarak kabul edilen bu numaralar bazen dolandırıcılar tarafından da kullanılabilmektedir. Bu bakımdan bu numaralar ile iletişim kurarken temkinli olmakta yarar vardır. Türkiye'ye ait olan bu telefon kodu genellikle müşteri hizmetlerine ait telefon numaralarında karşımıza çıkmaktadır.

0850 gibi +850 nolu telefon kodu ile de karşılaşmak mümkündür. Bu iki telefon kodu birbirine benzese de +850 Kuzey Kore'ye ait bir telefon kodudur. Bu bakımdan +850 kodu ile karşılaşan kişiler buna dikkat etmelidirler.