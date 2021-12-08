Başkan Erdoğan’dan büyük kalkınma hamlesi açıklaması: Hedeflerimize ulaşabilecek kapasiteye sahibiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin büyük kalkınma hamlesi hakkında resmi Twitter hesabından açıklamalar yaptı. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından şu cümleleri paylaştı:
"AMACIMIZ 1-2 YILLIK ZAHİRDE GEÇİCİ BİR İSTİKRARI DEĞİL KALICI REFAHI SAĞLAMAKTIR"
"Türkiye'nin kurtuluşunu küresel çıkar odaklarının güdümündeki reçetelerde değil kendi kaynaklarını harekete geçirecek yatırımlarda, istihdamda, üretimde, ihracatta, cari fazlada görüyoruz. Amacımız 1-2 yıllık zahirde geçici bir istikrarı değil kalıcı refahı sağlamaktır."
"KENDİ HİKÂYEMİZİ YAZIYORUZ"
"Geçmişte Türkiye sıkıntılarını hep başkalarının reçeteleriyle çözmeye çalışmıştı. Bu defa, dünyadan ve kendimizden çıkardığımız dersler ışığında, bilimin, aklın, gayretin ve inancın desteğiyle kendi hikâyemizi yazıyoruz."
"HEDEFLERİMİZE ULAŞABİLECEK GÜCE, İMKÂNA, KALİBREYE, KAPASİTEYE SAHİBİZ"
"Biz yoluyla, köprüsüyle, havalimanıyla, barajıyla, santraliyle, arıtma tesisiyle, sulama sistemiyle sahip olduğumuz muazzam altyapıyı bunun için inşa ettik. Bunca okulu, üniversiteyi, mesleki eğitim kurumunu, hastaneyi, adliye sarayını, güvenlik sistemini işte bunun için kurduk. Geçtiğimiz 19 yılda toplamda 14 trilyon dolara yakın millî gelir üretmiş, bunun da dörtte birini yatırıma kullanmış bir ülke olarak hedeflerimize ulaşabilecek güce, imkâna, kalibreye, kapasiteye sahibiz..."
"BÜYÜK KALKINMA HAMLESİNİN ÖNÜ İNŞALLAH BU DEFA KESİLEMEYECEKTİR"
"Türkiye'nin asırlardır defalarca teşebbüs ettiği ancak her seferinde yarım kalan, hatta geriye giden büyük kalkınma hamlesinin önü inşallah bu defa kesilemeyecektir."