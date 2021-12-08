Başkan Erdoğan’dan büyük kalkınma hamlesi açıklaması: Hedeflerimize ulaşabilecek kapasiteye sahibiz

"KENDİ HİKÂYEMİZİ YAZIYORUZ"

"Geçmişte Türkiye sıkıntılarını hep başkalarının reçeteleriyle çözmeye çalışmıştı. Bu defa, dünyadan ve kendimizden çıkardığımız dersler ışığında, bilimin, aklın, gayretin ve inancın desteğiyle kendi hikâyemizi yazıyoruz."

"HEDEFLERİMİZE ULAŞABİLECEK GÜCE, İMKÂNA, KALİBREYE, KAPASİTEYE SAHİBİZ"

"Biz yoluyla, köprüsüyle, havalimanıyla, barajıyla, santraliyle, arıtma tesisiyle, sulama sistemiyle sahip olduğumuz muazzam altyapıyı bunun için inşa ettik. Bunca okulu, üniversiteyi, mesleki eğitim kurumunu, hastaneyi, adliye sarayını, güvenlik sistemini işte bunun için kurduk. Geçtiğimiz 19 yılda toplamda 14 trilyon dolara yakın millî gelir üretmiş, bunun da dörtte birini yatırıma kullanmış bir ülke olarak hedeflerimize ulaşabilecek güce, imkâna, kalibreye, kapasiteye sahibiz..."