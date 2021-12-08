Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na el hareketi tepkisi: 'Edepsizlik örneği!'
Giriş Tarihi: 8.12.2021 20:17 Son Güncelleme: 8.12.2021 20:19

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na el hareketi tepkisi: 'Edepsizlik örneği!'

Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na el hareketi tepkisi: ’Edepsizlik örneği!’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılan Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından ulusa sesleniş konuşması yapan Başkan Erdoğan, konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ahlak dışı el hareketine "Türkiye Genel Kurul'da yaşanan bir edepsizlik örneğiyle sarsılmıştır" diyerek tepki gösterirken Yunus Emre'nin şiiriyle cevap verdi: İlla edep, illa edep...

Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Başkan Erdoğan'ın Katar ziyareti nedeniyle ertelenen Kabine Toplantısı, bugün yapıldı. Kritik toplantıda; asgari ücret, fahiş fiyatlar, diplomatik temaslar ve salgında son durumun ele alındı.

Başkan Erdoğan, toplantının ardından yaptığı açıklamalarda Kılıçdaroğlu'nun Genel Kurulda yaptığı el hareketine tepki gösterdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA EL HAREKETİ TEPKİSİ

Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, şehit yakınlarına galiz küfürler eden bir milletvekilinin terbiyesizliğinin şokunu henüz üzerine atamamışken bu defa Genel Kurul'da yaşanan bir edepsizlik örneğiyle sarsılmıştır. Üstelik bu edepsizlik, ikinci büyük partinin genel başkanı tarafından sergilenmiştir.

'İLLA EDEP İLLA EDEP...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kafaları dumanlı arkadaşlarıyla atıp tuttuğu ortam sanan bu arkadaşa Yunus şiiriyle cevap vermek istiyorum: İlla edep, illa edep..."

Hiç kimsenin partisinde, kendi dost ortamında, evinde nasıl davrandığına elbette karışmayız. Ama buradan herkesi TBMM'nin asaletine, nezaketine, izzetine uygun davranışlar sergilemeye davet etmek de bizim görevimizdir"

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Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na el hareketi tepkisi: 'Edepsizlik örneği!'
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