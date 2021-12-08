Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na el hareketi tepkisi: ’Edepsizlik örneği!’

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA EL HAREKETİ TEPKİSİ

Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, şehit yakınlarına galiz küfürler eden bir milletvekilinin terbiyesizliğinin şokunu henüz üzerine atamamışken bu defa Genel Kurul'da yaşanan bir edepsizlik örneğiyle sarsılmıştır. Üstelik bu edepsizlik, ikinci büyük partinin genel başkanı tarafından sergilenmiştir.