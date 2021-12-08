Eren-12 Tendürek operasyonu başladı!

Son dkakika haberi: İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Eren-12 Tendürek Jandarma Kıdemli Binbaşı Kıvanç Cesur operayonu başladı.

Konuyla ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada:

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA EREN KIŞ-12 TENDÜREK ŞEHİT JANDARMA KIDEMLİ BİNBAŞI KIVANÇ CESUR OPERASYONU BAŞLATILDI

OPERASYONDA, JANDARMA KOMANDO, JANDARMA ÖZEL HAREKAT (JÖH) ve GÜVENLİK KORUCU TİMLERİNDEN OLUŞAN 450 PERSONEL GÖREV ALIYOR

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Van İlinde "EREN KIŞ-12 TENDÜREK ŞEHİT JANDARMA KIDEMLİ BİNBAŞI KIVANÇ CESUR " Operasyonu başlatıldı.



Operasyonda Van İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 450 personel (41) operasyonel tim görev alıyor.



Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur