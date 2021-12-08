‘Eserleri, sohbetleri unutulmaz’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi bilim insanı Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı
'nın vefatı dolayısı ile yayınladığı mesajda, "Hocamızın eserleri, yetiştirdiği öğrencileri, sohbetleri, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği çalışmalarıyla tefekkür dünyamıza unutulmaz hizmetleri olmuştur" dedi.
Prof. Dr. Duralı'nın, Türkiye'nin fikir dünyasının önemli değerlerinden olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti: "Aynı zamanda bilimkültür alanında Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür Sanat Büyük Ödülü'nü alacak isimlerden olan hocamızın eserleri, yetiştirdiği öğrencileri, sohbetleri, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği çalışmalarıyla tefekkür dünyamıza unutulmaz hizmetleri olmuştur. Prof. Dr. Duralı hocamıza Allah'tan rahmet ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine başsağlığı dilerim." Prof. Dr. Duralı'nın vefatı dolayısı ile yayınlanan diğer mesajlar şöyle:
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY:
Türkiye'nin yetiştirdiği müstesna şahsiyetlerinden, tefekkür dünyamızın önemli ismi Prof. Dr. Duralı, Hakk'a yürüdü. Ülkemize yaptığı hizmetler ve çalışmalarıyla geride büyük bir miras bıraktı.
TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP:
Fikir dünyamızın özgün ve zirve ismi, akademimizin müstesna hocası Prof. Dr. Duralı'nın vefâtını derin bir teessürle öğrendim. Milletimize ve ailesine başsağlığı diliyorum.
CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN:
Aklıyla, kalbiyle, duygusu ve duruşuyla nasıl da güzel bir insandı. Üniversite yıllarımın en güzel derslerini onunla yaptık. İlminden, irfanından her zaman feyiz aldım. Mekanı cennet olsun.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU:
Ülkemizde felsefeyi yerlileştirmenin öncüsü, müstesnâ kişiliği ve eserleriyle hepimize örnek teşkil eden, fikir dünyamızın öncülerinden, Teoman Duralı hocamıza Allah'tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.
ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL:
Düşünce dünyamızın mimarlarından Prof. Dr. Duralı hocamız ebediyete göç eyledi. Bir arifi, bir erdem anıtını yitirmenin üzüntüsü içindeyiz. Eserleri, medeniyetimizi inşa etmeye hep devam edecek.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI DERYA YANIK:
Ömrünü ilme ve talebelerine adayan gerçek bir entelektüel Prof. Dr. Teoman Duralı'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.
MİLLİ EĞİTİM BAKANI MAHMUT ÖZER:
Ülkemizin değerli bilim ve fikir insanlarından Prof. Dr. Teoman Duralı hocamızın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Değerli hocamıza Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dilerim.
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA:
Büyük bir hayat son buldu. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum.
AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ NUMAN KURTULMUŞ:
Eserleri ve hayatı ile ortaya koyduğu, köklerimiz üzerinden fikren yeniden dirilişimiz mücadelesinde cesaretli duruşuyla gerçek bir mütefekkir, büyük bir felsefeci ve yol göstericiydi.
AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK:
Büyük bir âlim, kıymetli bir felsefeci göçtü bu dünyadan. İnsanlık biraz daha eksik artık. Duralı hocamıza Allah rahmet eylesin. Fikir namusunun abidelerindendi. Mekanı cennet olsun.
'ÂLİMİN ÖLÜMÜ ÂLEMİN ÖLÜMÜ GİBİ'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Yeryüzünün kandili olan bir âlimin ölümü, âlemin ölümü gibidir. Kültür ve düşünce dünyamızın kıymetli ismi, Şaban Teoman Duralı hocamızın vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Makamı âli olsun" ifadelerini kullandı.
GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
Prof. Dr. Duralı için dün Fatih Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Namaz öncesi oğlu Deniz Duralı ile kızı Elif Duralı Çağlayan cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İlim ve Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Dünya Etnospor Konfedarasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Duralı'nın öğrencileri de katıldı. Namazın ardından Duralı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, Aşiyan Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi. Mustafa KAYA /
SABAH