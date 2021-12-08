AK Partili Gülaçtı'dan CHP'li Zeydan Karalar'a tepki! "Artık Adana’nın geleceğini çalma"

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 yılı bütçesinin oylanmasında söz alan meclis üyesi ve AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, "Yaklaşık 3 yıldır görevde bulunan belediye başkanı Zeydan Karalar bugüne kadar hala geçmiş dönemden kalan onlarca projelere el atmadı ve atıl halde bekliyor. AK Parti hükümetimizin ve Cumhur ittifakımızın inisiyatifi ile alınan kararlar olmasa Sayın Karalar Adamamızı 5 yılda 50 yıl geriye götürmüş olarak teslim edecek durumda. Sayın Karalar Adana'nın geleceğini gasp etmeyin, geleceğini çalmayın" dedi.

BİR ÇİVİ DAHİ ÇAKILMADI

Göreve geldiği günden itibaren Adanalıların yaklaşık 7 katrilyon parasını yöneten başkan Karalar yönetiminin 2022 yılı için hazırladığı bütçede 3 milyar 99 milyon TL'lik bütçe onayı istediğini vurgulayan Gülaçtı, "Göreve geldiği süreçten buyana kadar bir tane yeni bulvar açılmamış, bir tane yeni yol yapılmamıştır. Adana'mızın artık kangren haline gelmeye başlayan trafik sorununu çözmek adına bir adım atılmamıştır. Önceki dönemden kalan projelerin hemen hemen hiç birisine çivi dahi çakılmamış durumda" diye konuştu.

POPÜLİZM YAPIYORLAR

Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı'nın 2022 yılı bütçesi için basın-yayın müdürlüğüne ayrılan tutarın 34 milyon 800 TL olduğuna dikkat çeken Ozan Gülaçtı, "Sayın başkan ve yönetimi henüz ürettiklerini görmediğimiz hizmetler için yaklaşık 35 trilyonluk bir tanıtım yapmayı planlıyorlar. Aynı kalem 2020 yılında 17 Milyon 740 bin TL, 2021 yılında ise 26 Milyon 770 bin TL. Bu şu demek Sayın Karalar reklam bütçesine 2020 yılına göre yüzde 90, 2021 yılına göre de yaklaşık yüzde 35'lik bir artış yapmış. İş yok ama reklam çok. Tabi bunun içinde bütçe lazım. Yüzde 90'lık artış yaparak milletin parasıyla bol bol popülizm yapmak gerekiyor" şeklinde konuştu.

OLMAYAN SAHRA HASTANESİ

CHP'li Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yaklaşık 3 yıl içinde yaptıkları işler olduğunu ifade eden Gülactı, "Tabi ki yaptıkları işler var! Mağdur edebiyatı, demagoji ve popülizm yapma noktasında çok başarılı olduklarını itiraf etmek gerekiyor. Olmayan bir Sahra Hastanesi'ni nasıl Türkiye gündeminde yer aldıkları, makam odası haciz tiyatrosu ile nasıl olmayan bir mağduriyeti oynadıkları, geçen süreçte memlekete tek çivi çakmadan nasıl çalışıyormuş gibi algı inşa ettikleri hepimizin malumu olan konular" dedi.

ADANA'NIN GELECEĞİ İÇİN EVET DEDİK

Adana'nın menfaati ve geleceği için her türlü siyasi kimliği bırakarak Cumhur İttifakı olarak 2022 yılı bütçesine onay verdiklerini anlatan Ozan Gülaçtı, "Artık Adana'mızın geleceğini çalmayın. Şimdiye kadar meclise getirdiğiniz tekliflere evet dedik. Sırf önümüzü kesiyorlar demagojisini yapmamanız için getirdiğiniz her teklife Cumhur İttifakı olarak evet oyu verdik. Bugünde size Adana'mızın 3 milyar 100 milyon tutarında bir emanetini yine evet diyerek teslim ediyoruz. Artık hizmet üretin, Adanalılara ve Adananın geleceğine yatırım yapın. Oturduğunuz makam ağlama makamı değil icraat makamıdır. Adana'nın geleceğini gasp etmeyin" diye konuştu.