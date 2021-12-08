İstanbul’da 33 kırsal mahalleye müjde! 1 Ocak’ta başlıyor

İBB yönetimi 2012'de köyden mahalleye dönen kırsal mahalleleri desteklemek için getirdiği indirimli su tarifesi uygulaması ve muafiyeti Kasım 2019'da uygulamadan kaldırdı. Özellikle hayvancılık ve çiftçilikle uğraşan köylülerde birçok mağduriyete yol açan durumu Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz mecliste dile getirdi. Alınan meclis kararına uymayan İBB yönetimine ise TBMM 'dur' dedi. CHP, İYİ Parti ve HDP'nin muhalefetine rağmen AK Parti ve MHP'li milletvekillerin oylarıyla çıkarılan yasa ile kırsal mahallelere 1 Ocak 2022'de indirimli su kullanımı başta olmak üzere birçok muafiyet gelecek



Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, kırsal mahallelerde indirimli tarifeden su kullanılması konusunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2019 yılı Kasım meclisinde gündeme getirdi. Ancak İBB yönetimi tarafından uygulanmayınca konu Türkiye Büyük Millet Meclisine taşındı. AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla yasalaşan Kırsal Mahalle Statüsünün yönetmelik detaylarının açıklanmasıyla birlikte, İstanbul'un kırsal mahallelerinde indirimli su kullanımı, esnaftan vergi alınmaması, iskan ve imar harçlarının alınmaması, emlak vergisinden muaf olmak gibi haklar getiriliyor.



SİLİVRİ BELEDİYE MECLİSİ 9 AY ÖNCE KARAR ALDI



Silivri Belediyesi Başkanı Volkan Yılmaz'ın önerisi ile ilçe belediye meclisinde 9 ay önce alınan kararlarla da Silivri'nin birçok kırsal mahallesinde indirim imkanları vatandaşa sağlanmıştı. İndirimli tarifeden su kullanmak başta olmak üzere Silivri'nin 19 mahallesine büyük avantajlar getirecek olan Kırsal Mahalle Statüsü, 1 Ocak 2022 tarihinde uygulanmaya başlanacak.



İBB BAŞKANI KARARI ONAYLAMADI MECLİSE İADE ETTİ



Silivri Belediyesi, bir ay sonra uygulanacak yasanın kapsamı ve kolaylıkları hakkında açıklama yaptı. "Kırsal Mahalle /Kırsal Yerleşik Alanlara Tanınan Muafiyetler ve İndirimler" başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Bazı illerde Büyükşehir Belediyesi kurulmasına ilişkin 6360 sayılı kanunla, tüzel kişiliği kaldırılarak mahalle statüsüne dönüştürülen köylerde yaşayanlara destek ve yardımcı olunması amacıyla Geçici 1. Maddesinin 15. Fıkrası ile sağlanan bir takım muafiyet ve indirimlere, kanunda belirlenmiş sürelerin dolmuş olduğu gerekçisi ile İSKİ tarafından 2019 Kasım ayında son verilmiştir.



Bu son verme kararı ile Silivri'mizin köylerinde 4/3 oranında indirimli tarife üzerinden kullanılan suyun faturalarında birdenbire artışlar yaşanmış, özellikle de tarım ve hayvancılıkla uğraşan ailelerin aylık 35-50 lira civarındaki su faturaları 150-200 liralara yükselmiş ve bu da mağduriyetlere sebep olmuştur.



Silivri'mizin söz konusu yerleşim yerlerinde indirimli su tarifesinin İSKİ tarafından belirlenmesinde herhangi bir yasal engel olmamasına rağmen, yasal bir düzenleme yapılması iddiası ile İSKİ Genel Kurulunda karar alınmış, ancak İBB Başkanı bu kararı onaylamayarak meclise iade etmiştir. Bu nedenle uzun süre indirimli tarifenin uygulanması mümkün olmamıştır.



İSKİ Genel Kurulunda alınan kararın İBB Başkanı tarafından uygulanmaması ile söz konusu yerleşim alanlarında yaşayanların mağduriyetlerini gidermek üzere TBMM'de 16 Ekim 2020 tarihinde yasal bir düzenleme ile Kırsal Mahalle tanımı yapılmış ve önceki dönemlerde geçici madde olarak uygulanan muafiyet ve indirimler yasa ile yeniden tanımlanmıştır.



1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecek yasa ile İstanbul'da köyden mahalleye dönen İstanbul'da köyden mahalleye dönüşen 33 'kırsal mahallelerde' şu gibi avantajlar sağlanacak:



İSKÂN VE İMAR DURUMU HARÇLARI ALINMAYACAKTIR



Yapı ruhsatı harcı, imar durumu, parselasyon harcı, ifraz ve tevhit harcı, plan ve proje tasdik harcı, zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı ve yapı kullanma izni (iskân) harcı muaf olacaktır.



KIRSAL YERLEŞİK ALANDAKİ TAŞINMAZLAR EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLACAKTIR



Gelir Vergisinden muaf esnaf tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan yerler, basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler, mesken amaçlı kullanılan binalar zirai üretimde kullanılan bina, arsa ve araziler emlak vergisinden muaftır.



SU ÜCRETLERİ İNDİRİMLİ ALINACAKTIR



Su ücretleri; işyerleri için belirlenmiş olan en düşük tarifenin yüzde 50'sini, konutlar için belirlenmiş olan en düşük tarifenin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde belirlenecektir.



KÜÇÜK ESNAFA VERGİ İNDİRİMİ SAĞLANACAKTIR



Ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler için emlak vergisi ile alınan vergi, harç ve harcamalara katılım payları yüzde 50 indirimli uygulanacaktır.