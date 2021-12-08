Malazgirt Savaşı Tarihi - Malazgirt Savaşı Kimler Arasında Oldu, Önemi ve Sonuçları Nelerdir?

Malazgirt Savaşı, Türklerin bütün dünyaya kendilerini ve güçlerini kanıtladıkları bir savaştır. Türkler için ehemmiyeti büyük bir savaştır. Bu savaş adını öyle bir duyurmuştur ki Malazgirt Savaşını duymayan insan neredeyse kalmamıştır. Günümüzde bu savaş ile ilgili araştırmalar devam etmektedir. Peki Malazgirt Savaşından sonra hangi beylikler kurulmuştur? Malazgirt Savaşının önemi nedir? Tüm ayrıntılar bu yazıda...

Malazgirt Savaşı Tarihi

Malazgirt Savaşının tarihi pek çok sınavda öğrencilerin karşısına çıkmaktadır. Bu denli önemli olan bir savaşın tarihinin bilinmesi kesinlikle çok önemlidir. Malazgirt Meydan Muharebesi, 26 Ağustos 1071 tarihinde, Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan ile Bizans İmparatoru Romen Diyojen arasında gerçekleşen bir savaştır. Alp Arslan'ın zaferi ile sonuçlanan Malazgirt Muharebesi, "Türklere Anadolu'nun kapılarında kesin zafer sağlayan son muharebe" olarak bilinir. Türkler bu savaşın sonucunda gücünü kanıtlamıştır.

Malazgirt Savaşı Önemi

Malazgirt Savaşı ile ilgili en çok merak edilen konulardan birisi de kesinlikle bu savaşın önemidir. Türkler bu savaşı kazandıkları için güçlerini kanıtlamışlardı. Peki güç kanıtlanacak kadar bu savaşta ne vardır? Bu soru pek çok insanın aklındadır. Malazgirt Meydan Savaşı, Türk ve dünya tarihinin önemli dönüm noktalarından birini oluşturmaktadır. Bu savaşla birlikte, Türkler, büyük direnişlerle karşılaşmadan Anadolu içlerine akmaya başladılar. Hatta Ege ve Marmara kıyılarına kadar ilerlediler. Yurt amacıyla fethettikleri topraklarda Saltuklu, Mengücüklü, Danişmendli, Dilmaçoğulları, Ahlatşahlar, Yinaloğulları, Çubukoğulları ve Artuklu devletlerini kurmuşladır. Bu yüzden Malazgirt Savaşının değeri çok büyüktür.

Malazgirt Savaşı Sonuçları

Bizans imparatorluğu savaşta bozguna uğradı, imparator IV . Diyojen bu savaşın sonunda Türklere esir düştü.

Anadolu'nun kapıları Türklere tamamen açıldı.

Anadolu'da fazla direnişle karşılaşmayan Türkler, Ege ve Marmara kıyılarına kadar ilerleyebildiler.

Osmanlı Devleti'nin ve nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılmış oldu.

Bizans İmparatorluğu, Anadolu üzerindeki hakimiyetini kaybetti. Buna bağlı olarak Balkanlardan da çekilmek zorunda kaldı.

Bizans İmparatorluğunun Abbasi ve İslam ülkeleri üzerindeki etki ve baskıları da sona erdi.

Anadolu'nun doğu ve güneydoğu bölgelerinde ilk Türk Beylikleri kurulmaya başlandı.

Malazgirt Savaşı Özet

Malazgirt Savaşı ya da Malazgirt Meydan Muharebesi, Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında 26 Ağustos 1071 tarihinde gerçekleşmiştir. Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan ile Bizans İmparatoru IV. Romen Diyojen arasında geçen Malazgirt Savaşını Büyük Selçuklu Devleti kazanmıştır. Malazgirt Savaşını kazanmakla birlikte Türklere Anadolu'nun kapıları kesin bir şekilde açılmıştır. Anadolu'ya giren Türkler bir zorlukla karşılaşmayarak Anadolu içerisinde ilerleyip ilk Türk Beyliklerini kurdular.

Malazgirt Savaşı'ndan Sonra Kurulan Beylikler

Malazgirt Savaşını kazandıktan sonra Türkler Anadolu içerisinde ilerlemiş ve ilk Türk Beyliklerini kurmuşlardır. Anadolu'nun içerisindeki bu beylikler de günümüzdeki insanların merakını çekmektedir. Malazgirt zaferi ardından Türklere Anadolu Kapıları tamamen açıldığından Türkler beylikler kurabilmişlerdir. Türklerin kurduğu beylikler ise şunlardır:

Çaka Beyliği

Danişmentler

Mengücekler

Artuklular

Saltuklular

Danişmendoğulları

Sökmenoğulları

Malazgirt Savaşı Kimler Arasında Oldu?

Malazgirt savaşı Doğu Roma İmparatorluğu ile Selçuklu İmparatorluğu arasında gerçekleşen bir savaştır. Bu savaş Türklerin kazanmış olduğu en büyük zaferlerin başında gelmekteydi. Türklerin İslam'la ilişkilerinin başlaması Doğu Roma İmparatorluğunu endişelendirmekteydi. Çünkü Selçuklular yaptıkları seferlerde istila ve tahriple uğraşmıyor, hoşgörülü davranıyorlardı. Bu politika fethedilen Doğru Roma İmparatorluğu noktalarındaki insanları hoşnut etmekteydi. Hoşgörü politikası tehlikesinin farkında olan Doğu Roma tehlikenin farkına varmıştı. Doğu Roma İmparatoru Romen Diyojen, gittiği her noktaya kolayca girebilmekteydi. Güçlü ordusunun verdiği rehavet Türk direnişini kırmak amaçlı idi. Diyojen, seferi başlattıktan sonra hedefi sadece Türkler olarak değil, tüm doğu İslam devletleri olarak görmüştü. Diyojen'in savaş esnasında belirlediği stratejiler yanındaki generaller tarafından bozulmuş durumdaydı. Malazgirt'te karşı karşıya geldikten sonra savaşı kazanan Selçuklu olmuştu. Doğu Roma İmparatoru Diyojen Selçuklu Devleti'ne savaş sonrasında esir düştü. Savaşı kazanan taraf Selçuklu Devleti oldu.