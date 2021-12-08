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Giriş Tarihi: 8.12.2021 09:47

MSB duyurdu: Hudut Kartalları 9 kişiyi yakaladı

DHA
MSB duyurdu: Hudut Kartalları 9 kişiyi yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 6'sının FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, Edirne'de görev yapan Hudut Kartalları'nın Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişiyi yakaladığını açıkladı.

MSB, "Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 6'sının FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerini kullandı.

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MSB duyurdu: Hudut Kartalları 9 kişiyi yakaladı
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