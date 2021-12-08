MSB duyurdu: Hudut Kartalları 9 kişiyi yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı, Edirne'de görev yapan Hudut Kartalları'nın Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişiyi yakaladığını açıkladı.
MSB, "Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 6'sının FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerini kullandı.
Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 6'sının FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/4B67zYr4Ef— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 8, 2021