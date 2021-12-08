Osmaniye’de ilginç olay! Sınıfta sıkılan biber gazı 6 öğrenciyi hastanelik etti



KAVGA ETTİĞİ ARKADAŞINA SIKMAK İÇİN GETİRMİŞ

Biber gazından etkilenerek hastaneye kaldırılan Medine D., O.A.K.'nın önceki gün kavga ettiği arkadaşına sıkmak için biber gazını getirdiğini ancak uygulamadığını anlattı. O. A.K. ve arkadaşı Ü.K.'nin bugün sınıftayken birden biber gazını sıktığını belirten Medine D., "Gazdan çok kötü olduk. Öksürerek yağmurda okul bahçesinde bekledik. Ambulans bizi alarak hastaneye götürdü. Bu olayın bir daha yaşanmamasını istiyorum" dedi.