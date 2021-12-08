SABAH’ın "İBB’yi parsellediler vatandaşa ekmek yok" haberi mecliste örnek gösterildi

GENEL KURULDA KONUŞULDU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, TBMM Genel Kurulu'nda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerinde AK Parti Grubu adına yaptığı konuşmada, SABAH'ın haberini hatırlattı.

'BİZ SÖYLEMİYORUZ, SİZ SÖYLÜYORSUNUZ'

Canikli, şunları kaydetti: "Bir koalisyon söz konusu olduğunda nasıl bir yönetim tarzının ortaya çıkacağı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde somut olarak görünmüştür. CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas; 'İBB'de 100 kişi işe alınıyorsa CHP'den 35, İYİ Parti'den 15, diğerleri 15, İBB kariyer üzerinden 20-25 gidiyor' diyor. Yani koalisyonu resmen ilan ediyor. Biz söylemiyoruz, kendi konuşmasında söylüyor. "

SABAH NE YAZMIŞTI?

İstanbul'da 70 bine yakın kişi; İBB'de işe girebilmek için sıra beklerken, büyükşehir belediyesinde istihdam edilen kadroların Millet İttifakı'nın unsurları arasında bölüştürüldüğü ortaya çıkmıştı. İstanbul il teşkilatlarından kaç kişinin belediye kadrosuna alınacağı CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın itirafıyla gözler önüne serilmişti.