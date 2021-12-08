Savunma sanayi ihracatında yeni dönem

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kamu kurumları arasında artan koordinasyon sayesinde başarılara imza atılırken Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı işbirliğini yeni bir boyuta taşıyor. Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Savunma Sanayi Daire Başkanlığı kurulacağını açıklayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, daire başkanlığının detaylarına ilişkin SABAH'a yaptığı açıklamada, savunma sanayine yurt dışında kurumsal olarak destek vermeyi amaçladıklarını ve savunma sanayi konularını bakanlık olarak yakından takip ettiklerini söyledi. Dışişleri Bakanlığı Bünyesinde kurulacak Savunma Sanayi Dair Başkanlığından Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran sorumlu olacak.

GENİŞ DİPLOMATİK AĞIMIZDAN FAYDALANIN

Bakan Çavuşoğlu, savunma sanayinin ihracatının her geçen gün arttığı vurgulayarak savunma sanayi konularını yakından takip ettiklerini ifade etti. Türk Savunma Sanayi şirketlerine yardımcı olmak ve Savunma Sanayi Başkanlığı ile koordineli çalışmak üzere böyle bir adım adım attıklarını belirten Çavuşoğlu, savunma sanayine yurt dışında kurumsal olarak destek vermek için Daire Başkanlığı kuracaklarını dile getirdi. Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin yurt dışı temsilcilikleri sürece önemli katkılarda bulunuyor. Çavuşoğlu, Türkiye'nin 253 temsilcilikle dünyanın en büyük 5'inci diplomatik temsil ağına sahip olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, Türk savunma firmalarına bu avantajdan faydalanmaları çağrısında bulundu. Dış politika alanında savunma sanayinin ilişkilere katkı sunduğunu belirten Çavuşoğlu, ihracatçıların başarısının herkesi gururlandırdığını dile getirdi.