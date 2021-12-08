Türkiye'de muhalefet Aselsan'ın satılacağı iddialarını gündeme getirirken, bu durum büyük bir şaşkınlık yarattı ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir tarafından yalanlandı.

"SÖYLEYECEK SÖZ BULAMIYORUZ"

A Haber ekranlarına özel açıklamalarda bulunan Demir, iddialar karşısında çok şaşırdıklarını vurguladı ve "Gerçekten çok şaşırdık. Malum Aselsan'ın yüzde 25'i halka açık. Bu tür aslı astarı olmayan söylentilerin çıkartılması borsa açısından da doğru değil. Bizim hiçbir şekilde gündemimizde, olmayan bilmediğim aslı astarı olmayan bir iddianın bu kadar tekrar edilmesine şaşırdık ve açıklama yapmak zorunda kaldık. Söyleyecek söz bulamıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Aselsan iddialarına cevap verdi: İddialar çok ilginç, olanlar dezenformasyon | Video

"BU İŞİN DOĞRUDAN MUHATAPLARININ HİÇBİR ŞEYDEN HABERİ YOK"

Açıklamalarına devam eden Demir, "Savunma Sanayii milli bir konu. Bunu siyasete alet etmeye akıl tutulması diyebiliriz. Türkiye'de savunma sanayiinde olan yabancı ortaklı şirketler var. Hiç problem olmuyor gayet de iyi işler yapıyorlar. Bu algı yönetimi ve buna dezenformasyon diyoruz.

Bu işin doğrudan muhataplarının hiçbir şeyden haberi yokken, dolaylı olarak hiç muhatabı olmayan kesimlerin olması da çok ilginç geliyor." dedi.

Demir açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bu şirketlerin çoğunun yurt dışında çeşitli yapılanmaları, ortaklıkları var ve bu gayet normal. Sadece Körfez ülkelerde değil, çeşitli ülkelerde var.

Geçen hafta sonu bir çalıştay yaptık. Rakamlar ve stratejiler gözden geçirildi. Bu yıl ihracat rakamlarımızın 3 milyarı aşmasını bekliyoruz. Türk savunma sanayii ürünlerinin daha çok tanınmasıyla birlikte bu algı boyutları çok çeşitli yerlere varacak. Önümüzdeki yıllarda şu ana kadar olan artış trendinden çok daha hızlı bir artışı göreceğimizi umuyoruz."

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Aselsan iddialarına cevap verdi: İddialar çok ilginç, olanlar dezenformasyon