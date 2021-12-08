Son dakika: 8 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 254 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 874 kişinin testi pozitif çıktı, 192 kişi yaşamını yitirdi.

"PİŞMAN OLMAYI BEKLEMEYİN"

Bakan Koca, koronavirüs verilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İnsanlarımızı aşıdan önyargılarla korkutmaya çalışanlar NE KAZANDI? Hatalı kararlarınsa sonucunu biliyoruz. Yoğun bakımlarda yatan Covid-19 hastalarının önemli bölümü hiç aşı yaptırmamış veya aşısı tam olmayan kişiler. Aşı, alınması gereken bir karar. Pişman olmayı beklemeyin." dedi. İşte Türkiye'deki güncel koronavirüs vaka ve vefat sayıları...

8 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU:

7 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ:

7 Aralık'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 22 bin 687 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 198 oldu. Bir günde toplam 355 bin 317 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 24 bin 366 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 81,75 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,90 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 121 milyon 160 bin 790'e yükseldi.