Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan HDP’li vekilleri çıldırtan sözler

4 Aralık'ta Şırnak'ın Cizre İlçesinde Meman aşireti lideri Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'deki Bütçe görüşemelerindeki yaptığı konuşmada şok bilgiler açıkladı. Güven'i öldüren katil zanlısının Miraz kod adlı Mehmet Miraç Dinç olduğunu açıklayan Soylu, teröristin önce Silopi HDP İlçe Başkanlığına sığındığı, daha sonra saklanmak için HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın evine girdiğini söyledi. Cinayeti işleyen zanlı ile örgütün kadın yapılanmasında yer alan bir kadın teröristin de yakalandığı öğrenilirken, Soylu TBMM'de HDP sıralarına dönerek "bu katliamın hesabını vereceksiniz" dedi.

4 Aralık'ta Şırnak'ın Cizre ilçesinde Meman Aşireti lideri Tahir Güven'in hayatını kaybettiği silahlı saldırı olayının faillerinden PKK/KCK terör örgütü mensubu Emin Kalkan'ın ifadesinde bahse konu eylemi birlikte gerçekleştirdiklerini beyan ettiği ve gizli tanık ifadeleriyle desteklenen Miraz kod adlı Mehmet Miraç Dinç'in 7 Aralık'ta Silopi HDP İlçe Başkanlığına gittiği ve gün boyu orada kaldığı, daha sonra ise HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın ailesinin ikamet ettiği apartmana girdiği tespit edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı ve Şırnak Emniyeti'nin yaptığı çalışmaların ardından zanlı, güvenlik kuvvetlerinden araçla kaçırmak isteyen HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın kardeşi Abdullah Kaçmaz'ın evinin çıkışında yakalandı.



Miraz kod adıl Mehmet Miraç Dinç, isimli örgüt mensubunun PKK/KCK terör örgütü tarafından sözde kadro olarak görevlendirildiği ve 28 Kasım 2020'de HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in gözaltına alınması sırasında el çabukluğu ile kendi cep telefonunu vererek delillerin karartılmasını sağladığı gerekçesiyle tutuklanan Ercan Oğuz'un yerine görevlendirildiği öğrenildi.

KADIN TERÖRİST İLE YAKALANDI



Miraz kod adlı Mehmet Miraç Dinç ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen ve gün boyu Dinç ile birlikte olan ve örgütün kadın yapılanması olan TJA içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Sümeyye Gök de Şırnak'ın Silopi ilçesinde gözaltına alındı. Miraz kod adlı zanlının HDP Milletvekilleri ile fotoğrafları da ortaya çıktı.

"KATLİAMIN HESABINI VERECEKSİNİZ"



Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütçe görüşmelerinde konuşan Süleyman Soylu, Şırnak Cizre' de 4 Aralık'ta öldürülen Meman aşireti lideri Tahir Güven'in cinayetiyle ilgili HDP Milletvekillerine dönerek, "biz devlet olarak suçluların peşindeyiz" dedi. Soylu konuşmasının devamında "Şırnak Cizre'de bir katliam oldu. Bizim İlçe Başkanımızın kardeşi olan Tahir Güven gece yarısı bir komple ile öldürüldü. Gecenin bir yarısı onu bir yere çağırıp pusu kurdular. Pusu kuran kim biliyormusunuz? Pusu kuran Mehmet Miraç Dinç. Onu bu sabahı nerede yakaladık. HDP'li Hüseyin Kaçmaz'ın evinde yakaladık. Bunların hepsinin hesabını vereceksiniz. Mehmet Miraç Dinç YPS'dir ve PKK tarafından atanmıştır" dedi.

"PKK'NIN OYUNCAĞISINIZ



Soylu "bu katliamın talimatı PKK Suriye tarafından verilmiştir. Mehmet Miraç Dinç ile Sezai Temelli' nin, Hüseyin Kaçmaz' ın Hasan Özgüneş'in irtibatı vardı. Bu katliamın hesabını vereceksiniz. Bu milletvekilliği seni kurtarmayacak. Hesabını vereceksiniz. Siz PKK'nın oyuncağı ve uşağısınız" diye konuştu.



Bakan Soylu'nun kürsüdeki konuşmasını AK PArti milletvekilleri ayakta alkışlarken HDP milletvekilleri sıralara vurarak protesto etti.