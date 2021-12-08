SON DAKİKA: Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine Toplantısı bugün! Asgari ücret, fahiş fiyatlar ve salgında son durum...

DİPLOMATİK TEMASLAR

Toplantıda, Türkiye'nin son bir ay içerisindeki diplomatik temaslarının ele alınması bekleniyor. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan Türkiye'ye gelmişti. Bu kritik temasın ardından Başkan Erdoğan, Katar'a önemli bir ziyaret gerçekleştirmişti. Körfez ülkeleri ile karşılıklı temaslar ve sonuçları da görüşülecek.

KORONAVİRÜS SALGINI VE AŞILAMADA SON DURUM

Masadaki bir diğer önemli konu ise koronavirüs salgınında gelinen son durum... Vaka sayıalrının düşürülmesi için atılabilecek adımlar ve aşılamada gelinen son durum değerlendirilecek. Toplantının ardından Başkan Erdoğan, alınan kararları millete sesleniş konuşmasında duyuracak.