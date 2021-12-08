Son dakika | Millet İttifakı’nda adaylık restleşmesi! İyi Parti’den Kılıçdaroğlu’na veto gelmişti: Gözler CHP’de...

Millet İttifakı'nda adaylık krizi sürüyor. 2023 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimleri öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına İYİ Parti cephesinden peş peşe vetolar geliyor. Dün konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili soruya, "Kendisinden talip olduğunu duymadım. Herkes idealist davranmalı. Nefis zamanı değil. Kazanacak bir aday belirlemeliyiz" sözleri ile yanıt vermişti. Aydın'ın ardından İYİ Parti'nin bir diğer Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı da yopa girdi. Paçacı'nın açıklamaları da Kılıçdaroğlu'na veto niteliğindeydi.
MİLLET İTTİFAKI'NDA ADAYLIK TARTIŞMALARI
Her fırsatta, 'Erken seçim, hemen seçim, derhal seçim' gibi ifadelerle seçim çağrısı yapan Millet İttifakı, adaylık konusunda ise bir türlü uzlaşamıyor. HDP'nin destekleyeceği bir aday ittifak için kritik öneme sahip. Diğer yandan İYİ Parti'nin de razı olacağı bir aday belirlenmesi gerekiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından, 'Aday olacak' yorumu çıksa da, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve yönetimi bu adaylığa rıza göstermiyor.
AKŞENER'İN GÖNLÜNDEKİ ADAY 'OĞLUM' DEDİĞİ EKREM İMAMOĞLU
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmayacağını, kendisinin başbakanlığa talip olduğunu ifade etmişti. Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'Fatih' benzetmesi yaparak gönlündeki adayı ilk kez belli etmişti. Akşener, daha sonra ise 'İmamoğlu ve Yavaş aday olursa bizce sorun olmaz!' çıkışı yaparak Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştırmıştı. Akşener'in, HDP oylarını da alabileceğini düşündüğü İmamoğlu'nun adaylığına daha sıcak baktığı kulislerde konuşuluyor.
KILIÇDAROĞLU DA İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A KAPILARI KAPATTI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise kendi oyununu kuruyor. Kılıçdaroğlu, Akşener ve İYİ Parti kanadından gelen İmamoğlu ve Yavaş seslerini, 'Bir dönem daha belediye başkanlığı yapmalarını istiyorum' çıkışı ile bastırmıştı.
Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın karşısına çıkmak istediği, kendisi olmaz ise de İmamoğlu ve Yavaş'ın olmasını istemediği belirtiliyor.
ABDULLAH GÜL'ÜN ÇATI ADAYLIĞI YİNE MASADA
Muhalefet medyasında ve kulislerinde son günlerde Abdullah Gül ismi de gündeme geldi. Gül'ün çatı adaylığına bu kez Akşener'in onay verdiği iddia ediliyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de, Abdullah Gül iddialarını duyduğunu, adaylığının konuşulduğunu ifade etmişti. Zira Millet İttifakı'na katılmasına kesin gözü ile bakılan DEVA Partisi ve Gelecek Partisi de Abdullah gül'e yeşil ışık yakıyor.
KRİZ TIRMANIYOR! KORAY AYDIN: KAZANACAK BİR ADAY OLMALI
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için, "Kendisinden talip olduğunu duymadım ama bizim bir ilkemiz var. Diyoruz ki bu konuda herkes idealist davranmalı, nefis zamanı, adaylık düşünenler idealist davranmalı. Kimler aday olmayı düşünüyorsa bu şartları göze alarak temel ilkemize kabul sağlayarak bu yola çıkmalılar. Kazanma riski görünen anket ilmiyle belirlenen bir adayı, İYİ Parti olarak kabul etmiyoruz. Millet İttifakı'nın varlığı seçimi ilk turda kazanabilecek genişlikte, o bakımdan en uygun adayın istişarelerle belirlenerek ortaya konulması Türkiye'ye yapılabilecek en iyi iyilik. Kazanamama ihtimali olan birinin uygun olmayacağını söyleyeceğiz, sonuç odaklı düşüneceğiz" yorumunda bulunmuştu.
CHP'DEN KORAY AYDIN'A TEPKİ: GEREKSİZ
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Koray Aydın'ın çıkışına sert bir yanıt verdi. Öztrak şunları söyledi:
Genel Başkanımızın Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı hakkındaki görüşleri artık kamuoyuna mal olmuştur. Bunların üzerine yorum yapmak gereksizdir. Genel Başkanımızın açıklamaları nettir, tevil götürmez.
CHP'NİN TEPKİSİNE RAĞMEN İYİ PARTİ'DEN BİR AÇIKLAMA DAHA: RİSKSİZ ADAY OLMALI
Bugün de İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'dan açıklama geldi. Paçacı, "Kemal Bey cumhurbaşkanı olması halinde doğru bir isimdir. Ancak adayların tespiti sırasında en fazla seçilme ihtimali olan ve birinci turda seçilmeyi sağlayacak bunu riske sokmayacak olan adayın tercihi doğru olur." dedi.
Paçacı, Akşener'in aday olmayacağını hatırlattı, "Meral Hanım cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını açıklayarak büyük bir fedakarlık gösterdi ama 'bu yarıştan çekildik, istediğiniz adayı destekleriz' anlamına gelmez" şeklinde konuştu.