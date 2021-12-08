Son dakika | Millet İttifakı’nda adaylık restleşmesi! İyi Parti’den Kılıçdaroğlu’na veto gelmişti: Gözler CHP’de...

KILIÇDAROĞLU DA İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A KAPILARI KAPATTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise kendi oyununu kuruyor. Kılıçdaroğlu, Akşener ve İYİ Parti kanadından gelen İmamoğlu ve Yavaş seslerini, 'Bir dönem daha belediye başkanlığı yapmalarını istiyorum' çıkışı ile bastırmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın karşısına çıkmak istediği, kendisi olmaz ise de İmamoğlu ve Yavaş'ın olmasını istemediği belirtiliyor.