Yılmaz’dan CHP’lilere: ‘Köylüden alınan fazla su paralarını geri iade edelim’

Silivri Belediye Meclisi 2021 yılı Aralık ayı meclis toplantısının ilk oturumunda gündem dışı söz alan CHP Grup Başkanvekili Melih Yıldız'ın, MHP ve AK Partili milletvekillerinin oylarıyla TBMM'den geçen Kırsal Mahalle Yasası ile ilgili "Yeni çıkarılan Kırsal Mahalle Yasası'nı uygun bulmamıza rağmen eksik olduğunu ifade etmek istiyoruz. Bu karar yeterli değildir. Köylerimize köy tüzel kişiliklerinin tekrar verilmesini ve köylerimizin yeniden eski statüsüne döndürülmesini temenni ediyoruz" sözleri üzerine Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz cevap verdi.



CUMHUR İTTİFAKI EVET DEDİ MİLLET İTTİFAKI HAYIR



Yılmaz yaptığı açıklamada, "Öncelikle şunu söyleyeyim Cumhur İttifakı, MHP Grubu olarak 2019 yılında kırsal mahallelerimize yönelik teklif vermemiş, bu mücadeleyi başlatıp devam ettirmiş olmasaydık bu konu unutulur, köylü ve çiftçi pahalı su kullanmaya devam ederdi. Bu teklifin devamında çıkan Kırsal Mahalle Yasası ile birlikte 2022 yılının Ocak ayında Silivri'deki ve İstanbul'daki köylülerimiz, çiftçilerimiz artık normal su tarifesinin 4'te 1'i oranında su faturası ödeyecek. Biz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İSKİ olağan genel kurulunda gündeme bir madde ekledik ve dedik ki: 1 milyar 300 milyon sosyal yardım dağıttığınızı söylüyorsunuz. Gelin üreten vatandaşlarımıza da bir destek verelim. Silivri'deki 9 köy ve İstanbul'daki 33 köyün iki yıldır fazla ödediği su faturalarını geriye dönük mahsup edelim ve köylüye, çiftçiye, hayvancıya iade edelim' dedik. Bu teklife AK Parti ve MHP grubu olarak Cumhur İttifakı evet dedi. CHP ve İYİ Part yani Millet İttifakı ise 'bunları iade edemeyiz, Sayıştay bize zimmet çıkarır' diyerek teklifimize hayır oyu kullandı" dedi.



'GRUBUNUZDA SAVUNABİLİR MİSİNİZ?'



Köylüden, çiftçiden toplanan fazla paraları iade edilmesine destek verin diyen Başkan Yılmaz, sözlerine şu şekilde devam etti:



"Sizler köylünün yanında olduğunuzu söylüyorsunuz o zaman gelin kendinizle çelişmeden bu teklifimize cesurca evet deyin. Bu çok zor bir şey değil ki niye kabul etmeyelim? Bu para ile İBB de İSKİ de batmaz ama köylü için, çiftçi için bu paralar önemli paralar. Bakın iki yıl için ayda 100'er lira ödesek 2 bin 500 TL yapar bu kış gününde. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza ise 20 bin TL, 30 bin TL'lere ulaşır iade edeceğimiz rakamlar. Ben bu konu ile ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da çağrı yaptım. Yine yapacağım. Bu konuyla ilgili gerekirse randevu alıp kendisiyle görüşeceğim. Madem zimmet çıkar diyorsunuz size başka bir şey teklif edeyim! Bu köylülerin, bu çiftçilerin ödediği fazla su faturaları hesaplansın başka bir yardım metodu ile onlara paralarını geri iade edelim. Bunun siyasetini de yapmayalım. Gelin ortak bir basın toplantısı yapalım ve diyelim ki 'biz Silivri'deki, İstanbul'daki bütün fazla tahsis ettiğimiz su faturalarını çiftçiye, hayvancıya iade ediyoruz.' Var mısınız? Grubunuzda bunu savunabilir misiniz?"