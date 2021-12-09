444 0 888 Kimin Numarası? 444 0 888 Nolu Telefon Nerenin Numarası?

Telefonlarımızı sık sık arayan ve kime ait olduğunu genelde bilmediğimiz pek çok sabit hat numarası vardır. Bu numaralar genellikle özel amaçla oluşturulmuş kurumlara ait numaralardır. O numaralardan biri olan 444 0 888 nerenin numarasıdır ve neden aranır? İşte, tüm detaylar…

444 0 888 Nerenin Numarası?

444 0 888 Arçelik yetkili servisine ait telefon numaralarından biridir. Türkiye'nin her ilinde hizmet veren Arçelik yetkili servisi bu numara üzerinden aranarak gerekli iletişim sağlanmaktadır. İletişim servisindeki yetkililer vatandaşların talebi üzerine oluşturulan randevu sistemi üzerinden işlerini halletmektedirler.

444 0 888 Hangi Durumlarda Aranır?

Arçelik yetkili servisine ait olan 444 0 888, Arçelik mağazalarından almış olduğunuz herhangi bir ürünün kurulumu ve ürün hakkında bilgi almak için aranmaktadır. Ayrıca ürünler hakkında bilgi ve şikayet için de 444 0 888 nolu telefon üzerinden müşteri temsilcileri ile iletişim kurulabilmektedir.