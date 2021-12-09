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Giriş Tarihi: 9.12.2021 07:01 Son Güncelleme: 9.12.2021 07:13

Bakan Kasapoğlu, muhalefetin yurt yalanına belgeyle cevap

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Bakan Kasapoğlu, muhalefetin yurt yalanına belgeyle cevap

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, muhalefetin yeterince yurt olmadığı için öğrencilerin sokakta kaldıkları yönündeki yalanlarına elindeki hesap makinesi ile yanıt verdi. Kasapoğlu, Avrupa ülkelerinin çok çok üstünde yurt kapasitesi bulunduğunun altını çizerek, "Yurtlarımızın dünyada örneği yok" dedi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite öğrencilerine yeterince yurt olmadığı, sokakta kaldıkları yalanlarına elindeki hesap makinesi ile yanıt verdi. Kasapoğlu, Avrupa ülkelerinin çok çok üstünde yurt kapasitesi bulunduğunun altını çizdi ve "yurtlarımızın dünyada örneği yok" dedi.



YURTLARI RESİMLERİNİ TEK TEK GÖSTERDİ

Bakanlığının bükçe görüşmeleri sırasınrda Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin kalacak yurt bulamadığı iddialarına karşı Avrupa'dan sayılar ile yanıt verdi. Kasapoğlu, Hollanda 113 bin, Almanya 290 bin, Fransa 365 bin ve İngiltere ise 550 bin yurt kapasitesi bulunduğunun altını çizen Kasapoğlu, "Bunların içinde üniversite, kamu ve özel yurtlar var. Bizim sadece kamu yurdu kapasitemiz ise 742 bin 780... Özel üniversite yurtlarını ekleyince 1 milyonu aşıyor" dedi.



Kasapoğlu, dünyada yatak, elektrik, su, ısınma, internet, temizlik, sabah, akşam yemek, spor tesisi ve sosyal faaliyet imkanları veren başka bir devlet yurdu yapısı olmadığını belirtti.

Kasapoğlu, açtıkları yurtların lokanta, tenis kortu gibi alanlarının büyük fotoğraflarını milletvekillerine gösterdi ve Muğla'daki yurdun altyapısını CHP'li büyükşehir belediyesinin yapmadığını söyledi.



Ulaşım masrafının olmaması başta olmak üzere sağladığı avantajlar açısından üniversite kampüsleri içinde yurt açmaya başladıklarını, buna ağırlık vereceklerini bildirdi.



BAŞVURU 624 BİN

Kasapoğlu, 8,5 milyon öğrenci üzerinden yurt hesabı yapıldığını aktararak, bu sene başvuran öğrenci sayısının 624 bin olduğunu söyledi.

HESAPMAKİNESİ DE GETİRDİ

Kasapoğlu, muhalefetin hesap hatasını göstermek için hesap makinesi ile geldiğini söyledi ve bunu Genel Kurula da gösterdi.

OFFLİNE SİYASET

Kasapoğlu, muhalefete yüklenerek, "Offline, karşı çıkan, iftira atan muhalefet tablosu var. Bu çevrimdışı siyaseti bırakın.



CHP'Lİ ALTAY, KILIÇDAROĞLU'NUN İZİNDE

CHP'liler. Spor Toto'nun paralarının FETÖ'ye aktarıldığını öne sürünce Kasapoğlu oturduğu yerden "yalan" diye bağırdı. CHP'liler bakanın üstüne yürüdü. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, hakaretlerinin dozunu iyice arttırarak, "Adap fukarası, hadsiz, terbiyesiz" diyerek Meclisi germekiçini çabaladı.



SPOR TESİSLERİMİZ DÜNYAYA MEYDAN OKUYOR

Kasapoğlu, her alanda olduğu gibi sporda da bir devrim yaptığını ve destan vazdığını ifade ederek, " İşte, bunun dönüm noktası da Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyken başlatmış olduğu spor tesisleşmesidir. Bugün tüm dünyada birbirinden değerli sporcularımız var. Sadece bir branşta değil, birkaç branşta değil, pek çok branşta destan yazıyorsak işte bu güçlü altyapı sayesindedir. Tüm Türkiye'de her konuda dünyaya meydan okuyan mükemmel bir tesis altyapımız var" dedi.

60 BİN İSTİHDAM

Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte yürütülen Çalışan ve Üreten Gençler Programı'yla 2022 yılında 60 bin gencin istihdamla buluşturulacağını belirtti.

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Bakan Kasapoğlu, muhalefetin yurt yalanına belgeyle cevap
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