Bakan Kasapoğlu, muhalefetin yurt yalanına belgeyle cevap





SPOR TESİSLERİMİZ DÜNYAYA MEYDAN OKUYOR



Kasapoğlu, her alanda olduğu gibi sporda da bir devrim yaptığını ve destan vazdığını ifade ederek, " İşte, bunun dönüm noktası da Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyken başlatmış olduğu spor tesisleşmesidir. Bugün tüm dünyada birbirinden değerli sporcularımız var. Sadece bir branşta değil, birkaç branşta değil, pek çok branşta destan yazıyorsak işte bu güçlü altyapı sayesindedir. Tüm Türkiye'de her konuda dünyaya meydan okuyan mükemmel bir tesis altyapımız var" dedi.



60 BİN İSTİHDAM



Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte yürütülen Çalışan ve Üreten Gençler Programı'yla 2022 yılında 60 bin gencin istihdamla buluşturulacağını belirtti.