Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Denizdeki kirliliğinin yüzde 80’i karasal kaynaklı

COP22 kapanışında, konuşan Kurum, 4 gün süren toplantılarda Akdeniz'deki kirlilik, biyoçeşitlilik kaybı, yabancı türlerin varlığı ve iklim değişikliği konularını tüm yönleriyle ele alma fırsatını yakaladıklarını belirtti. Akdeniz'in korunmasına yönelik 40'a yakın özel etkinliğe de ev sahipliği yaptıklarını belirten Kurum, 21 ülkeden 400'ü aşkın katılımcının olduğunu söyledi.
Kurum, Türkiye'nin Büro Başkanlığı döneminin tüm karar alma süreçlerinde, gençlerin en etkin rol aldığı, uluslararası iklim elçileri olarak görev alacakları bir dönem olacağını kaydetti. İmza altına alınan Antalya Deklarasyonu'nun, Akdeniz'in sorularının bütüncül, tutarlı ve aksiyoner bir cevabı niteliğinde olduğunu belirten Kurum, Antalya'daki bu konferansın geleceğe ışık tutan bir buluşma olduğunu, devrim niteliğinde yeniliklerle sonuçlandığını ifade etti.
17 KARAR ONAYLANDI
Çevre konusunun, doğa koruma konusunun siyaset üstü olduğunu, Birleşmiş Milletler çatısı altında uzlaşı sağlanan nadir konuların başında geldiğini bir kez daha gördüklerini dile getiren Kurum, "Toplantılarımızda, 17 kararı müzakere ettik ve onayladık. Denizdeki kirliliğinin yüzde 80'i karasal kaynaklıdır. Kararlar içinde öne çıkanlardan bir tanesi kara kökenli kirleticilere ilişkin protokolün güncellenmesiydi. Şimdi bu kararla önümüzdeki dönemde, kirleticiler ve kirletici unsurları gideren en iyi tekniklere dair revizyonlar yapacağız. Yine, atıkların veya başka maddelerin denize boşaltılmasını yönetiminde değişikliklere gittik. İzlenecek kirleticiler, boşaltma yeri seçimi ve özellikleri ve deniz ortamına etkisinin nasıl en aza indirileceği hakkında; etkinliği artıracak adımları attık. Ülkelerin deniz çöplerine dair ulusal mevzuatlarını geliştirmeleri ve plastik kullanımını azaltmalarını teşvik edici kararlara imza attık. Akdeniz'de biyoçeşitliliğin korunması için istilacı türlere karşı önlemleri yeniden belirledik" açıklamasında bulundu.