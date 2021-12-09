Emniyet Genel Müdürlüğü’ne 215 yeni motosiklet

Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen törenle iki firma tarafından sağlanan 215 motosiklet, motosikletli polislere teslim edildi.

Motosikletli Polis Timleri'ne iki farklı firma tarafından sağlanan 215 motosiklet için Sultanahmet Meydanı'nda teslim töreni düzenlendi. Törene Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş katıldı. Teslim edilen motosikletler meydanda sergilenirken, çevrede güvenlik önlemi alındı. Motosikletli Polis Timleri, teslim edilen motosikletlerin yanında hazır bekledi.

Program İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı. Motosikletlerin Türkiye'nin farklı illerine dağıtılacağı açıklandı. Motosikletli polisler yeni motosikletleriyle yola çıkmadan önce Ayasofya Camii İmamı Bünyamin Topçuoğlu dua etti. Tören sonunda ekipler motosikletlerini aynı anda çalıştırdı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Emniyet Genel Müdürlüğü'ne katılan 215 motosiklet için, "Emniyet Teşkilatımız hızına hız, gücüne güç katmaya devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde hizmete alınan 215 motosikletin teslim töreni Ayasofya Meydanı'nda gerçekleşti. Şehrimizin huzur ve güvenliği için İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü'ne katılan 40 motosikletle motorlu ekip sayımız 347'ye ulaştı" dedi.