FETÖ’nün esnaf yapılanmasına operasyon

KAYSERI'DE FETÖ/PDY'nin esnaf yapılanmasına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün esnaf yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen A.G, İ.G, M.Y, E.S, A.Ç. ve Z.Ş.O'nun himmet adı altında örgüte para bağışladıklarını, örgüt ve örgüt elebaşını övücü paylaşımlarda bulunduklarını ve Bank Asya
'ya para yatırdıklarını belirledi. Bazı zanlıların örgütün şifreli haberleşme programı ByLock içeriklerinde isimlerinin geçtiği ve bir şüphelinin bağ evinin, 2015 Aralık ayında terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar sürecinde eylem ve faaliyetlerin deşifre olmaması için kullanıldığı öğrenildi. Eş zamanlı operasyonda yakalanan 6 zanlı, emniyete götürüldü. Bursa
'da ise soruşturma ve kovuşturma dosyaları kapsamında aranan 3 şüpheli ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü, 'gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik 6 adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.