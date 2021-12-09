Halime nineden Mehmetçiğe çorap

Kütahya
'nın Tavşanlı
ilçesine bağlı Aliköy'de oturan 88 yaşındaki Halime Altan, Mehmetçikler için kendi elleriyle 54 çift yün çorap ördü. Ardından Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı
'na giden Altan, "Emanetlerimi askerlerimize ulaştırın, benden selam söyleyin, ayakları üşümesin diye ördüm, Allah hepinizi korusun" diyerek, çorapları teslim etti. Kütahya Valisi Ali Çelik ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğu ve Güneydoğu
'da görev yapan Mehmetçiklerimiz için ördüğü yün çorapları Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığımıza teslim eden 88 yaşındaki Halime annemiz kalbimizi ısıttı. Bizleri duygulandıran Halime annemize şükranlarımı sunuyor, ellerinden öpüyorum" ifadelerine yer verdi.