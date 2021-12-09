İBB Engelsiz Yaşam Merkezi’ni yapmaktan vazgeçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Ben İlçe belediye başkanıyken bana yaşatılanları, ben şu anki belediye başkanı arkadaşlarıma yaşatmayacağım!" sözlerini hatırlatan Başkan Volkan Yılmaz, Silivri Belediyesi'nin gerçekleştirdiği ve İBB'nin vazgeçtiği yer tahsisi, hayata geçiremediği yatırım süreçleri üzerinden yaşananları gözler önüne serdi.

İBB'nin Engelsiz Yaşam Merkezi ile ilgili Silivri Belediyesi'nden talep ettiği yer talebinden vazgeçtiğini paylaşan Başkan Volkan Yılmaz, süreç ve işleyiş özeti çıkartırken, "Söyleyecek söz bulamıyorum" dedi.



'4 AY SONRA BİZ AÇACAĞIZ'



Yılmaz, mecliste yaptığı konuşmada İBB yönetimine eleştirilerde bulunarak şunları söyledi:

"İSTAÇ Müdürü Rahmetli Mustafa Canlı ile Gümüşyaka Kreşi ile temel atma üzerine sözleştiğimiz noktada İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık ziyaretime geldi. "Başkanım Gümüşyaka'daki kreşi yaparız. Ama şu an gelin hazır olan bu bütçeyi engelsiz yaşam merkezine yönlendirelim. İSTAÇ'ın Genel Müdürü ile de sonrasında bir toplantı yaptık; kreşin biraz ertelenip Engelsiz Merkezi'nin yapılması adına mutabakata vardık. İSTAÇ'ın Genel Müdürlerine şu anda Engelsiz Yaşam Merkezini yaptığımız araziyi gezdirdik, burayı tahsis edeceğimizi söyledik ve "Açık çek" dedik. Ancak uzun süreler geçmesine rağmen hiçbir adım atılmadı ve biz bağışçı bir ailemiz ile iddia ediyorum İstanbul'daki en özel ve en kompleks Engelsiz Yaşam Merkezini şu an bitirmek üzereyiz, 4 ay sonra bitmiş olacak."

İBB'den 1 Aralık'ta gelen yazıda Engelli Yaşam Merkezi yapımı için Silivri Belediyesi tarafından İBB'ye tahsis edilen yerin istenmediğine yönelik yazı aldıklarını belirten Yılmaz sözlerine şu şekilde devam etti: "Biz bu inşaata başladıktan ve bir İBB konuşmamdan sonra İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan beni ziyaret etti. Engelli Merkezi ile kreşler için "Hemen yapalım" dedi. Başkan Yardımcım Emre Sarısaltıkoğlu ile kendisine 2. Engelsiz Yaşam Merkezi için yerleri gezdirdik ve bir yeri de beğendiler. Tahsis için proje, başlama ve bitiş süresini talep ettik. Yine aylar süren bir sessizliğin ardından İBB'de, konuyla alakalı, benim geçtiğimiz günler bütçe konuşmama kadar hiçbir gelişme yaşanmadı. Bu konuşmam üzerine Perşembe günüydü Yavuz Bey ile mesajlaştık, Pazartesi için Özel Kalemlerimiz bir randevu ayarladı, hafta içinde tahsisi gerçekleştirecektik. Pazartesi geçti, Salı günü Yavuz Bey'e ulaşamadık, sonrasında da hiçbir görüşme talebimiz olumlu gerçekleşmedikten sonra 1 Aralık'ta da Silivri Belediyesi'ne bir yazı geldi İBB Sosyal İşler Daire Başkanlığı imzalı… "Engelli Yaşam Merkezi için talep ettiğimiz yer tahsisine gerek kalmadı, böyle bir tahsis istemiyoruz" ifadelerini içeren. "Bu tahsisi istemiyoruz, yapmayacağız" denildikten sonra Silivri Belediye Meclisi bugün Seymen'deki yerlerin tahsisini İBB'ye yapıyor. Silivri Belediyesi olarak biz de bu yerlerin tahsisini uygun görmeyebilirdik. İBB'nin yaptığı gibi kızgınlık veya öfkeyle, arada yaşanan tartışma ve muhalefetten hareket ederek. Silivri Belediyesi Seymen'deki tarih ve kültürel mirasın canlanması için ihtiyaç duyulan tahsisi İBB'ye veriyor. Bundan sonra da vereceğiz. Yeter ki hizmet etmek için buraya gelmeye niyetleri olsun."