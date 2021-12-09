İtibar suikastları moralinizi bozmasın

Başkan
Erdoğan, Beştepe
'de 40. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'na 81 ilden katılan müftülere hitap etti.
Diyanet
'i başkanlık düzeyine yükselterek yetkilerini genişlettik. Sosyal medyada sıkça karşılaştığımız din görevlilerimize yönelik yalan, iftira, itibar suikastı amacı taşıyan kampanyalar asla moralinizi bozmasın.
MİLLETİMİZ İNANCINA SARILDI:
Birileri milletimizi dininden ve diyanetinden uzak tutmak için uğraşsa da başarılı olamadı. İlahiyat fakülteleri, imam hatip okulları ile camilerde verilen hasbi hizmetlerle milletimiz inancına sarılmıştır. Avrupa
'da Peygamberimize yönelik saygısızlıklara karşı en güçlü tepki yine milletimizden yükseldi.
O KİTAPLAR TOPLATILDI: Suriye
'de kontrolümüzdeki okullarda dağıtılmak üzere hazırlanan kitaplarda peygamberimizin tasviri olarak yorumlanabilecek kimi resimlerin olduğu tespit edildi. Kitapların dağıtımı durduruldu, imha edilmek üzere toplatıldı. Basılmamış başka kitaplar olduğu belirlendi. Rezaletin sorumlularıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu vahim durum karşısında gerekenler hızla yerine getirilecek.
CAMİLERİ TEKRAR EĞİTİM, İLİM VE İRFAN MERKEZİ HALİNE GETİRMELİYİZ:
Camilerimize sahip çıkmanın yolu buraları tekrar eğitimin, ilim ve irfanın merkezi haline getirmektir. Sorumluluğumuz insanların kalbini ve zihnini Allah sevgisi
ile aydınlatmaktır. Kimi cahillerin zihinleri bulandırmasına bu şekilde engel olabiliriz