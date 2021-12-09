Kanaat önderleri hain saldırıyı kınadı

Şırnak
'ın Cizre
ilçesinde kanaat önderleri, eski AK Parti
İlçe Başkanı Cihan Güven
'in kardeşi Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırıyı kınadı. Güven, Cudi Mahallesi
Mercan Sokak'ta 4 Aralık'ta otomobiline düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Kanaat önderlerinden Mehmet Güngör, terör örgütünü lanetlediklerini, devletin kısa sürede failleri yakalayacağına inandıklarını söyledi. Terörün bitme noktasına geldiğini ve örgütün son çırpınışlarında böyle hain eylemler gerçekleştirdiğini dile getiren Güngör, "PKK
'dan kokmuyor, çekinmiyoruz. Tam aksine halkımızla, devletimizle beraber, son bir terörist kalmayana kadar, kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz" dedi. Abdurrahman Tatar
ise, "En ufak bir şey olduğunda HDP
ve yandaşları sokaklarda bağırıp çağırıyor, böyle bir kanaat önderi öldürüldüğü zaman ses çıkmaması bizleri üzmekte. Terörün olduğu yerde huzur olmaz. İnsan öldürmek hiç kimseye fayda getirmez" diye konuştu.