Kılıçdaroğlu milletten özür dilemeli

AK
Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ
, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi
kürsüsünde yaptığı çirkin harekete tepki göstererek, "Milletten özür dilemesi gerek" dedi. Hamza Dağ, aHaber
'de yayınlanan "Sebep Sonuç" programında Melih Altınok
'un gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Dağ, Kemal Kılıçdaroğlu
'nun Meclis kürsüsünde yaptığı hareketin kabul edilemez olduğunu belirterek şunları söyledi:
Bu çirkin hareket Meclis'in kürsüsünde, milletin önünde ve bütçe görüşmelerinde yapıldı Bütçe görüşmeleri siyasi olarak sizi en iyi yansıtan görüşmelerdir. Bütçeye yönelik eleştirileriniz sizin siyasetinizi gösterir.
Sayın Kılıçdaroğlu her bütçe görüşmesinde aynı konuşmayı yapıyor. Ama eleştirinin ötesinde nasıl olmalı sorusunu hiçbir zaman cevaplamıyor.
ONU BİRİLERİ HAZIRLADI
Kılıçdaroğlu bugüne kadar gelen süreçte birileri tarafından bir yerlere hazırlandı. 2009'da CHP'de istanbul
'da yaşayan hiç belediye başkanı adayı olacak kimse yok muydu? Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da bir hayatı, bir geçmişi yok.
Kılıçdaroğlu siyasi hayatının sonlarına geliyor. Birgün siyasi hayatı bitecek ve akıllarda kalan hareketi bu olacak. Bu konuda milletten özür dilemesi lazım." Meclis'teki kavga görüntülerine de değinen Dağ, yaşananlardan muhalefet partilerinin sorumlu olduğunu söyledi.