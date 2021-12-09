CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da meslek odaları, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda gerçekleştirdiği buluşmaya katılarak bir konuşma yaptı.
FINDIK SÖZLERİ SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU
Kılıçdaroğlu'nun buradaki konuşmasına, yaptığı gaf damga vurdu. Önündeki kağıttan tarıma ilişkin verileri okuyan Kılıçdaroğlu'nun, "Türkiye'deki pamuğun yüzde 32'isini tek başına Şanlıurfa üretir. Fındığın yüzde 42'sini Şanlıurfa üretir. Kırmızı mercimeğin yüzde 32'isini, isotun yani kırmızı biberin yüzde 40'ını tek başına Şanlıurfa üretir." ifadeleri sosyal medyada gündem oldu.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2021 yılı için derlediği verilerde şu bilgiler yer aldı:
Kılıçdaroğlu'nun fındık sözleri sosyal medyada olay oldu
"Türkiye'de fındık tarımı yapılan bölgeler üç gruba ayrılmaktadır. Bunlar; 1., 2. ve 3. Standart Bölgelerdir. 1. Standart Bölge kapsamında Artvin, Giresun, Ordu, Rize ve Trabzon illeri bulunmaktadır.
Türkiye'de 2020 yılı itibarıyla fındık üretim miktarı 665 bin ton'dur. Türkiye'de fındık üretiminde Ordu 197 bin ton ile ilk sırada yer almaktadır. Ordu'yu 124 bin ton ile Samsun ve 91 bin ton ile Sakarya takip etmektedir. Fındık bahçelerinin genelde yaşlı olması, ocakların ise sık dikili olmasından dolayı Trabzon, Giresun ve Ordu illerindeki verim seviyesi Kocaeli, Sakarya ve Düzce illerinin verim düzeyine göre daha düşüktür. Sakarya ve Düzce illerindeki üreticilerin işletme büyüklükleri ve verim düzeylerinin daha yüksek olması nedeniyle bu bölgede fındık alanları genişlemiştir."