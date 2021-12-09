Kılıçdaroğlu’nun fındık sözleri sosyal medyada olay oldu

Türkiye'de 2020 yılı itibarıyla fındık üretim miktarı 665 bin ton'dur. Türkiye'de fındık üretiminde Ordu 197 bin ton ile ilk sırada yer almaktadır. Ordu'yu 124 bin ton ile Samsun ve 91 bin ton ile Sakarya takip etmektedir. Fındık bahçelerinin genelde yaşlı olması, ocakların ise sık dikili olmasından dolayı Trabzon, Giresun ve Ordu illerindeki verim seviyesi Kocaeli, Sakarya ve Düzce illerinin verim düzeyine göre daha düşüktür. Sakarya ve Düzce illerindeki üreticilerin işletme büyüklükleri ve verim düzeylerinin daha yüksek olması nedeniyle bu bölgede fındık alanları genişlemiştir."