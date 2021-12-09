Koca: Pişman olmayı beklemeyin

Türkiye
'de son 24 saatte 356 bin 254 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 874 kişinin testi pozitif çıktı, 192 kişi hayatını kaybetti. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81.81, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90.94 olarak gerçekleşti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 121 milyon 276 bin 848 doza yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İnsanlarımızı aşıdan önyargılarla korkutmaya çalışanlar ne kazandı? Hatalı kararlarınsa sonucunu biliyoruz. Yoğun bakımlarda yatan Kovid-19 hastalarının önemli bölümü hiç aşı yaptırmamış veya aşısı tam olmayan kişiler. Aşı, alınması gereken bir karar. Pişman olmayı beklemeyin" ifadelerini kullandı. ANKARA