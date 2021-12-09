Haberler Gündem Haberleri Köylüler Toprak Ana Günü’nü kutlayacak
Giriş Tarihi: 9.12.2021 23:24

Köylüler Toprak Ana Günü’nü kutlayacak

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Köylüler Toprak Ana Günü’nü kutlayacak

Şile Belediyesi ata tohumları ile üretilen tarımsal mahsulleri ve ev yapımı doğal ürünlerin satıldığı Toprak Ana Günü’nü kutlayacak. Pazar günü yapılacak etkinlikte ayrıca fidan dikimi de gerçekleştirilecek.

Köylülerin doğal ürünlerinin sattığı Şile Belediyesi Yeryüzü Pazarı'nda Toprak Ana Günü kutlanacak. Ata tohumları ile yetişen tarım mahsulleri ve ev yapımı doğal ürünlerin satıldığı pazarda güne özel; tadım etkinlikleri, yemek pişirme, taş değirmende buğday öğütme, reçel ve turşu yapımı, çocuklarla tohum ekimi ve sağlıklı beslenme gibi birçok etkinlik yapılacak.



Kış mucizeleri ayva ve balkabağı tariflerinin yanında coğrafi işaretli Şile Kestane Balı tadımları, doğal krem yapımı da sizleri bekliyor.

Etkinlikte ayrıca Şile'nin yeşiline yeşil katmak için fidan dağıtımı da yapılacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Köylüler Toprak Ana Günü’nü kutlayacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA