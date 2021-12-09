Köylüler Toprak Ana Günü’nü kutlayacak

Köylülerin doğal ürünlerinin sattığı Şile Belediyesi Yeryüzü Pazarı'nda Toprak Ana Günü kutlanacak. Ata tohumları ile yetişen tarım mahsulleri ve ev yapımı doğal ürünlerin satıldığı pazarda güne özel; tadım etkinlikleri, yemek pişirme, taş değirmende buğday öğütme, reçel ve turşu yapımı, çocuklarla tohum ekimi ve sağlıklı beslenme gibi birçok etkinlik yapılacak.







Kış mucizeleri ayva ve balkabağı tariflerinin yanında coğrafi işaretli Şile Kestane Balı tadımları, doğal krem yapımı da sizleri bekliyor.

Etkinlikte ayrıca Şile'nin yeşiline yeşil katmak için fidan dağıtımı da yapılacak.