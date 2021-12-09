Lastikçi dünür dehşet saçtı: 1 ölü 2 yaralı

Uşak'ın Karahallı ilçesinde yaşayan Fatma İ., Denizli'nin Bekilli ilçesinde yaşayan Can İ.'ye 2 ay önce kaçarak evlendi. 2 aydır evli olan çift arasında ara ara tartışmalar çıktı. Çıkan tartışmaların kısa sürede büyümesiyle Fatma İ. durumu aile büyüklerine bildirdi. Eşi tarafından şiddet gördüğünü iddia eden Fatma İ.'nin babası Abdullah K., amcası Ferman K. ve kardeşi Murat K. ilçe sanayi sitesinde lastikçi dükkânı bulunan dünürü Gürcan İ.'nin yanına konuşmak için gitti. Konuşma esnasında dükkana gelen damat Can İ.'ye kadının babası Abdullah K. tarafından tokat atıldı. Oğluna tokat atıldığını gören lastikçi dünür Gürcan İ., yanında bulundurduğu silahı çıkartarak sağa sola rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan mermiler Abdullah K., Ferman K. ve Murat K'ya isabet etti. Çevredeki esnafların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yaralılara ilk müdahaleler yapılırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen baba Abdullah K. hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan Ferman K. ve yaralı olan Murat K. ambulansla Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





Dünürü ile konuşmak için gittiği lastikçi dükkanında, dünürü tarafından kurşunların hedefi olan Abdullah K.'nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan, kadının kardeşi olan ağır yaralı Murat K.'nın da hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.