Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Surı’yı kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve dönem başkanlığını Türkiye'nin devraldığı İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği (İSİPAB) 16'ncı Konferansı sırasındaki kabulde, temmuz ayında Bakü'de Pakistan ile üçlü zirve yaptıklarını ve mevkidaşı Kaiser ile bir araya geldiklerini hatırlattı.

"PAKİSTAN İLE ÇOK MÜSTESNA BİR İLİŞKİ VAR"

Görüşmenin hayırlı sonuçlar getirmesini temenni eden Şentop, "Pakistan ile çok müstesna bir ilişki var. Türkiye ve Pakistan liderleri sık sık bir araya gelmektedir. Parlamentolarımız arasında da çok güçlü ilişkilerimiz var. Dönem başkanlığımızda sizlerin de desteğiyle kalıcı işlere imza atmak istiyoruz." diye konuştu.

Pakistan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Muhammad Qasim Khan Surı ise, "Öncelikle burada olmaktan çok mutluyum. İki ülke arasındaki ilişkiler çok iyi durumda. Bunu parlamentolar olarak çok daha ileri seviyeye taşımak için birlikte çalışacağız. Türkiye - Pakistan arasındaki yapılan anlaşmalar iki ülkenin ne kadar yakın ilişkiler içinde olduğunun bir kanıtıdır." ifadelerini kullandı.