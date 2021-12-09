Haberler Gündem Haberleri Muhalefetin yurt yalanına hesap makinesiyle cevap
Giriş Tarihi: 9.12.2021

Muhalefetin yurt yalanına hesap makinesiyle cevap

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Muhalefetin yurt yalanına hesap makinesiyle cevap

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, muhalefetin yeterince yurt olmadığı için öğrencilerin sokakta kaldıkları yönündeki yalanlarına elindeki hesap makinesi ile yanıt verdi. Kasapoğlu, Avrupa ülkelerinin çok çok üstünde yurt kapasitesi bulunduğunun altını çizerek, "Yurtlarımızın dünyada örneği yok" dedi

TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında konuşan Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin kalacak yurt bulamadığı iddialarına karşı Avrupa'dan sayılar ile yanıt verdi. Hollanda'da 113 bin, Almanya'da 290 bin, Fransa'da 365 bin ve İngiltere'de ise 550 bin yurt kapasitesi bulunduğunun altını çizen Kasapoğlu, "Bunların içinde üniversite, kamu ve özel yurtlar var. Bizim sadece kamu yurdu kapasitemiz ise 742 bin 780... Özel üniversite yurtlarını ekleyince 1 milyonu aşıyor" dedi. Kasapoğlu, dünyada yatak, elektrik, su, ısınma, internet, temizlik, sabah, akşam yemek, spor tesisi ve sosyal faaliyet imkanları veren başka bir devlet yurdu yapısı olmadığını belirtti. Ulaşım masrafının olmaması başta olmak üzere sağladığı avantajlar açısından üniversite kampüsleri içinde yurt açmaya başladıklarını, buna ağırlık vereceklerini belirten Kasapoğlu, 8.5 milyon öğrenci üzerinden yurt hesabı yapıldığını aktararak, bu sene başvuran öğrenci sayısının 624 bin olduğunu söyledi. Kasapoğlu, muhalefetin hesap hatasını göstermek için hesap makinesi ile geldiğini söyledi ve bunu Genel Kurul'a da gösterdi. Kasapoğlu, muhalefete yüklenerek, "Offline, karşı çıkan, iftira atan muhalefet tablosu var. Çevrimdışı siyaseti bırakın" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Muhalefetin yurt yalanına hesap makinesiyle cevap
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA