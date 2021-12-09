Muhalefetin yurt yalanına hesap makinesiyle cevap

TBMM
'deki bütçe görüşmeleri sırasında konuşan Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin kalacak yurt bulamadığı iddialarına karşı Avrupa
'dan sayılar ile yanıt verdi. Hollanda
'da 113 bin, Almanya
'da 290 bin, Fransa
'da 365 bin ve İngiltere
'de ise 550 bin yurt kapasitesi bulunduğunun altını çizen Kasapoğlu, "Bunların içinde üniversite, kamu ve özel yurtlar var. Bizim sadece kamu yurdu kapasitemiz ise 742 bin 780... Özel üniversite yurtlarını ekleyince 1 milyonu aşıyor" dedi. Kasapoğlu, dünyada yatak, elektrik, su, ısınma, internet, temizlik, sabah, akşam yemek, spor tesisi ve sosyal faaliyet imkanları veren başka bir devlet yurdu yapısı olmadığını belirtti. Ulaşım masrafının olmaması başta olmak üzere sağladığı avantajlar açısından üniversite kampüsleri içinde yurt açmaya başladıklarını, buna ağırlık vereceklerini belirten Kasapoğlu, 8.5 milyon öğrenci üzerinden yurt hesabı yapıldığını aktararak, bu sene başvuran öğrenci sayısının 624 bin olduğunu söyledi. Kasapoğlu, muhalefetin hesap hatasını göstermek için hesap makinesi ile geldiğini söyledi ve bunu Genel Kurul
'a da gösterdi. Kasapoğlu, muhalefete yüklenerek, "Offline, karşı çıkan, iftira atan muhalefet tablosu var. Çevrimdışı siyaseti bırakın" dedi.